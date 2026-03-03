Cómo trabajar en EE.UU. de manera legal en marzo 2026 con visa F-1 de estudiante

Estudiar en Estados Unidos abre puertas académicas y profesionales. Bajo la categoría migratoria F-1, que fue diseñada con fines estrictamente educativos, existen alternativas concretas que permiten obtener ingresos sin poner en riesgo el estatus. Las reglas son claras, los límites están definidos y los errores pueden costar caro.

Qué es la visa F-1 y por qué limita el empleo

La visa F-1 es el permiso que otorga el gobierno estadounidense a quienes desean estudiar a tiempo completo en universidades, colleges, institutos de idiomas u otras instituciones avaladas oficialmente. Su objetivo central es académico: la permanencia en el país norteamericano está condicionada a que la actividad principal del alumno sea la formación y no el trabajo.

Antes de aceptar cualquier empleo, el estudiante debe consultar con el Funcionario Escolar Designado (DSO)

Según explicó Gianfranco De Girolamo para Inmigración Tv, exasesor de jueces de la corte de inmigración y graduado de la Facultad de Derecho de UCLA, el primer paso antes de aceptar cualquier oferta laboral es consultar con el funcionario designado por la institución educativa para asuntos migratorios, conocido como “Designated School Official” (DSO). Este responsable es quien orienta al estudiante y confirma si una actividad encuadra dentro de las normas vigentes.

Cuántas horas puede trabajar un estudiante con visa F-1

La opción más accesible para quienes llegan al país norteamericano con visa F-1 es el empleo dentro del campus. Desde el primer día de clases, el alumno puede desempeñarse en puestos ubicados en las instalaciones de su universidad o escuela sin necesidad de pedir un permiso especial al gobierno federal.

Se consideran trabajos dentro de las instalaciones universitarias aquellos que brindan servicios directos a la comunidad estudiantil. Entre los ejemplos más frecuentes se encuentran empleos en cafeterías universitarias, librerías, bibliotecas, oficinas administrativas o programas de tutorías.

También pueden incluirse posiciones en entidades afiliadas que mantengan contratos educativos con la institución, como ciertos laboratorios de investigación vinculados formalmente.

No todo empleo ubicado físicamente en el campus califica. Si se trata de una empresa que opera allí por razones ajenas a la vida académica—como una compañía de construcción realizando refacciones— no se considera trabajo autorizado bajo esta modalidad.

Las reglas establecen que durante el período de clases el estudiante puede trabajar hasta 20 horas por semana. En vacaciones o recesos académicos, el límite puede ampliarse incluso a tiempo completo.

Además, es posible tener más de un empleo dentro del campus, siempre que la suma total no supere las 20 horas semanales mientras el semestre está en curso.

Antes de comenzar, el titular de la F-1 debe hablar con su DSO, quien emitirá una carta que certifica que el puesto cumple con los requisitos y que el alumno mantiene su estatus legal. Con ese documento y una constancia del empleador, podrá tramitar el número de Seguro Social, indispensable para recibir pagos de manera formal.

Cuándo se puede trabajar fuera del campus con visa F-1

Existe otra vía menos común, pero igualmente legal: el empleo fuera del campus por dificultades económicas severas e imprevistas. Esta alternativa está destinada a quienes, luego de iniciar sus estudios, atraviesan una situación financiera que no podían anticipar y que compromete su capacidad para cubrir gastos básicos.

Los estudiantes también son separados en categorías para obtener su visa 123RF

Para acceder, el estudiante debe haber completado al menos un año académico, mantener un buen rendimiento y conservar vigente su estatus F-1. Además, debe demostrar que la complicación económica surgió por causas ajenas a su voluntad.

Entre las situaciones reconocidas por las autoridades figuran la pérdida inesperada de una beca, una deuda médica elevada no cubierta por el seguro, un aumento significativo en el costo de vida o una fuerte devaluación de la moneda del país de origen que reduzca el apoyo económico familiar.

CPT: prácticas integradas al plan de estudios

El entrenamiento práctico curricular, conocido como CPT, permite trabajar fuera del campus siempre que la actividad esté directamente vinculada con el programa académico. Se trata de pasantías, empleos cooperativos o prácticas profesionales que forman parte formal del plan de estudios y otorgan créditos académicos.

En la mayoría de los casos, el estudiante debe haber completado un año académico antes de acceder a esta modalidad. La institución educativa debe autorizar previamente el CPT, especificando el empleador, las fechas y la carga horaria. Si cambian las condiciones del trabajo, se requiere una nueva aprobación.

OPT: la puerta laboral tras la graduación

La capacitación práctica opcional, conocida como OPT, es uno de los beneficios más valorados por quienes cursan estudios con visa F-1. Permite trabajar hasta 12 meses en un empleo directamente relacionado con el área de formación.

Puede utilizarse antes de graduarse o después de completar la carrera. Muchos egresados optan por usarlo tras finalizar sus estudios para adquirir experiencia profesional mientras gestionan otra categoría migratoria o buscan patrocinio de un empleador.

La Universidad de Harvard detalla el proceso de las visas para los estudiantes que quieran ingresar Unsplash

Las consecuencias de trabajar sin permiso

Trabajar sin la autorización correspondiente constituye una falta grave. Si la institución detecta una irregularidad, está obligada a reportarla, lo que puede derivar en la cancelación inmediata del estatus migratorio y en la obligación de abandonar el país norteamericano.

Además, una infracción de este tipo puede afectar futuras solicitudes de visa. Por eso, antes de aceptar cualquier propuesta laboral, la recomendación de Gianfranco De Girolamo es consultar con el DSO, entender las reglas y tramitar cada permiso con la debida anticipación.