Ya es oficial: cambios en el formulario I-485 y nuevas reglas del Uscis para obtener la green card a partir de septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificará el formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus a residente permanente, como parte de la aplicación de la nueva normativa sobre inadmisibilidad por carga pública. El cambio comenzará a regir el 18 de septiembre.

Green card: qué datos financieros pedirá el nuevo formulario I-485

La normativa tendrá consecuencias para quienes presenten una solicitud de green card. El Uscis estableció que no habrá un período de adaptación entre ambas ediciones del I-485.

La recepción de determinados beneficios públicos también podrá influir en el análisis de cada expediente Fotomontaje generado con IA

Por ese motivo, desde el 18 de septiembre, los trámites enviados por correo postal con matasellos de esa fecha o posteriores, así como las presentaciones electrónicas realizadas desde ese día, deberán utilizar exclusivamente la nueva versión, identificada con la fecha “18/09/2026″.

La modificación incorporará preguntas destinadas a conocer con mayor detalle la situación económica de las personas sujetas al análisis de carga pública. Entre los datos requeridos estarán:

La composición del hogar

Los ingresos familiares

Los activos

Las obligaciones financieras

El formulario establecerá categorías de ingresos anuales que abarcarán desde menos de US$27.000 hasta más de US$141 mil. También se solicitará información sobre el valor de los bienes familiares y las deudas, tanto aquellas respaldadas por garantías como las que no cuentan con ellas.

La información económica se complementará con datos relacionados con la formación y la actividad laboral. Los solicitantes deberán indicar su nivel educativo, sus capacidades profesionales y las certificaciones o licencias obtenidas mediante estudios o experiencia de trabajo.

Los solicitantes de la green card deberán utilizar la nueva versión del Formulario I-485 para evitar el rechazo de su trámite Fotomontaje editado con IA

Uscis y carga pública: qué beneficios deberá informar quien solicite la green card

El nuevo formulario también incorporará consultas sobre determinados programas públicos sujetos a una evaluación de recursos económicos. Quienes hayan recibido alguno de estos beneficios deberán proporcionar información sobre cuándo los utilizaron, el monto correspondiente cuando sea aplicable y las circunstancias por las que fueron otorgados.

Entre los tipos de beneficios que pueden quedar comprendidos aparecen:

Asistencia de vivienda pública o alquiler federal .

. Asistencia alimentaria (como SNAP o cupones de alimentos)

(como o cupones de alimentos) Ayuda financiera para educación postsecundaria o estudios universitarios

o estudios universitarios Cobertura de salud financiada por el gobierno (como Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños)

No todos los beneficios gubernamentales serán considerados para determinar una posible carga pública. Quedarán fuera de esta evaluación prestaciones vinculadas con aportes o derechos acumulados por el propio trabajador, entre ellas el Seguro Social, Medicare y el seguro de desempleo.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Green card y carga pública: quiénes estarán alcanzados y qué solicitantes quedan exentos

La nueva evaluación tendrá incidencia principalmente en determinados trámites familiares, incluidos los correspondientes a cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses y familiares de residentes permanentes. También alcanzará determinadas categorías vinculadas con el empleo, trabajadores religiosos e inversionistas.

Existen, sin embargo, categorías que no estarán sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública. Según las clasificaciones indicadas por el Uscis, entre ellas se encuentran:

Determinados solicitantes del Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). Determinados solicitantes con estatus U.

Personas comprendidas en la Ley de Ajuste Cubano.

El I-485 también tendrá un apartado para solicitar excepciones a la presentación del formulario I-864, conocido como Declaración de Patrocinio Económico. Podrán quedar exceptuados quienes acumulen 40 créditos de trabajo ante el Seguro Social, determinados menores que adquirirían la ciudadanía al convertirse en residentes permanentes y los autopeticionarios bajo Ley contra la Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés).

Carga pública: cuándo el Uscis puede permitir una fianza para aprobar el ajuste de estatus

La normativa contempla otra alternativa para determinados casos. Cuando el Uscis determina que una persona podría ser inadmisible exclusivamente por motivos de carga pública, puede ofrecerle la posibilidad de presentar una fianza como garantía económica.

En esos casos, el solicitante deberá cumplir con los términos y el monto que establezca el organismo. Una vez depositada de acuerdo con las instrucciones correspondientes, el Uscis podrá continuar con la adjudicación del ajuste de estatus.

La nueva edición del formulario I-485 tendrá una vigencia aprobada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de octubre de 2027. El Uscis también indicó que la versión correspondiente al 18 de septiembre no deberá utilizarse antes de esa fecha.