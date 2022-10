Visitaban una cueva del Gran Cañón y quedaron atrapados 26 horas a 60 metros bajo tierra: “Súper frustrada”

escuchar

Lo que parecía ser un buen día para de vacaciones y aventura terminó de forma inesperada para un grupo de turistas que quedó varado bajo tierra luego de que el ascensor de las cavernas del Gran Cañón se averió. El hecho ocurrió el domingo, cuando los viajeros estuvieron 26 horas atrapados a más de 60 metros de profundidad.

Una de las principales atracciones en Peach Springs, Arizona, son las cavernas. Una experiencia que comienza con el descenso a 60 metros (200 pies) bajo tierra para viajar 65 millones de años en el tiempo con la guía de un especialista, quien lleva a los turistas a puntos como The Chapel of the Ages, The Halls of Gold y Snowball Palace para aprender sobre fósiles, piedras y cascadas.

El grupo de turistas, que incluía personas de la tercera edad y niños pequeños, tuvo que ser rescatado con un elevador improvisado facebook.com/CoconinoSheriff - facebook.com/CoconinoSheriff

De acuerdo con las autoridades locales, seis turistas descendieron los 21 tramos de escaleras correspondientes y completaron el recorrido de 45 minutos, pero se enfrentaron a un gran problema cuando al intentar regresar descubrieron que el ascensor estaba averiado.

Imposibilitados para volver de la misma forma en la que habían bajado, tenían la opción de subir las largas escaleras o esperar para ser rescatados. Debido a que el grupo estaba compuesto por personas de la tercera edad con problemas médicos, una niña y un bebé, no todos estaban en condiciones de tomar esa alternativa, por lo que decidieron quedarse.

“Tenía a una niña de 2 años y a mi bebé de 5 meses conmigo y querían que los cargara de este lado abierto hacia el hueco del ascensor vacío y me agarrara del riel con esa mano, así que obviamente les dije que no a eso”, declaró Felicia Jiménez a 12News.

Cabe destacar que los turistas no corrieron peligro durante su estancia. Las cavernas ofrecen la posibilidad de pasar una noche allí y cuentan con las comodidades de una suite. Ahí fue donde permanecieron por poco más de 24 horas, hasta que el lunes por la noche pudieron salir gracias a una polea que improvisaron con una cuerda. Uno a uno fueron liberados por el hueco del elevador averiado.

El Gran Cañón de Arizona cuenta con una suite que ofrece como parte de la experiencia y ahí permaneció la familia TripAdvisor - TripAdvisor

“Experimente la habitación de hotel más profunda, oscura y tranquila del mundo”. Así es como las Cavernas del Gran Cañón de Arizona promocionan la aventura que cuesta 1000 dólares por noche para dos personas y tiene capacidad para hasta seis huéspedes. La suite cuenta con dos camas y un futón, además tiene baño y está equipada con televisor, biblioteca y una cocina pequeña. Por lo que la estancia debió ser agradable pese al contratiempo.

“La caverna alojó a la gente en una suite y hay un pequeño restaurante en la parte inferior, y el hotel está trabajando para que la gente esté lo más cómoda posible mientras están allí”, comunicaron las autoridades el domingo.

Debido a que los trabajadores no lograron reparar el elevador, las autoridades improvisaron uno y cada rescate tomó 15 minutos facebook.com/CoconinoSheriff - facebook.com/CoconinoSheriff

Tras el rescate, las autoridades informaron que las personas están sanas y salvas. Sin embargo, en declaraciones recuperadas por KNXV-TV, una de las turistas manifestó su molestia porque quedó demostrado que no había condiciones óptimas para personas con alguna discapacidad física: “Estoy súper frustrada porque es 2022, casi 2023, y creo que el acceso para discapacitados definitivamente debería ser mejor actualmente”.

También se quejaron porque, aunque fueron presionados para subir desde el domingo por las escaleras, los visitantes no contaban con el equipo de seguridad necesario para evitar un accidente en el ascenso por la ruta alternativa y por eso prefirieron quedarse. Después de la experiencia que los dejó varados 26 horas, la familia declaró que no piensa repetir el descenso a una caverna.

