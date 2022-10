Así están hoy los 7 hijos de Alec Baldwin y su joven esposa Hilaria Thomas

En medio de lo que probablemente sea su año más difícil, tras el incidente en el set de Rust que terminó con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, Alec Baldwin se refugia cada vez más en su familia.

Junto a su esposa, Hilaria Thomas, el actor acaba de compartir por primera vez una foto de sus siete hijos, luego del nacimiento de Ilaria Catalina Irena, en el pasado mes este septiembre.

Alec ha remarcado en repetidas ocasiones que sobrevivió a la “tormenta” gracias a que su esposa y sus pequeños no le soltaron nunca la mano, aun en los momentos más álgidos de la tragedia, como la reciente difusión del informe del FBI que confirmó que el arma utilizada en el set de Rust se disparó desde las manos de Alec Baldwin.

Poco después de esa noticia, el pasado 22 de septiembre, Baldwin y su mujer le dieron la bienvenida a la más pequeña del clan, Ilaria (como su madre, pero sin H) con un tierno posteo en redes. “Nuestra primera foto con los Baldwin más pequeños. El equipo de ensueño Baldwinito”, dijo Hilaria, de 38 años, en su cuenta de Instagram.

La primera fotografía de Alec Baldwin e Hilaria Thomas con sus siete hijos @hilariabaldwin/Instagram

La mujer también le dedicó unas tiernas palabras a Ireland, la “combativa” hija mayor de Alec Baldwin, que tuvo hace 26 años con Kim Basinger. “Ireland te extrañamos y amamos”, escribió Hilaria.

La gran familia de Hilaria y Alec está conformada por Carmen, de 9 años; Rafael, de 7; Leonardo, de 5; Romeo, de 4; Eduardo, de casi 2, Lucía, de 18 meses y la nueva bebé Ilaria Catalina Irena, de apenas dos semanas de nacida. Los niños, claro, son muy pequeños y por ahora sus padres se dedican a compartir, a través de las redes sociales, los momentos más divertidos que viven con ellos.

La maternidad no ha sido del todo fácil para Hilaria, y así lo hizo saber en sus redes, donde compartió posteos sobre las dificultades de ser madre de siete pequeños.

Poco después de la llegada de Ilaria, compartió una foto de la pequeña y le escribió: “Estamos agotados, tratando de hacer malabares con esta transición... Tratando de ser los mejores padres posibles para tus hermanos (de Ilaria), tratando de estar lo más presentes y activos posible, mientras también busco tener compasión por mi cuerpo que acabo de tener un bebé. Es un equilibrio duro y no creo que lo haga muy bien, ya que me duele el corazón de una manera muy fuerte cuando siento que no le estoy dando lo suficiente a todos mis hijos”.

Alec Baldwin afirmó que sus hijos son su gran sostén frente a la "tormenta" que enfrenta en este 2022 @hilariabaldwin/Instagram

Ireland, la hija mayor de Alec Baldwin

La joven de 26 años, hija de Alec Baldwin y Kim Basinger ha sido protagonista de varias noticias en el último tiempo. Este mismo año, de hecho, la joven modelo y actriz compartió en sus redes una terrible y cruda revelación: durante su adolescencia fue víctima de un grave abuso sexual.

Ireland Baldwin, hija del actor y de Kim Basinger reveló que fue violada durante su adolescencia Instagram @irelandirelandireland

En su relato, que enseguida se viralizó, la joven contó que la única persona que lo supo durante mucho tiempo fue la enfermera que la atendió tras el abuso. Poco antes de ello, la joven ya había impactado en redes cuando recordó que su padre la llamó “pequeña cerda odiosa y descerebrada” cuando tenía apenas 11 años.

La historia de amor de Alec Baldwin e Hilaria Thomas

El romance entre Baldwin y la exitosa instructora de yoga de origen español comenzó en 2011 cuando sus miradas se cruzaron, casi por casualidad, en un restaurante en la zona de Union Square, en Nueva York. El propio Alec aseguró que el flechazo entre ellos fue inmediato, y que jamás pesaron los 26 años de diferencia de edad que hay entre ellos.

Los hijos más grandes de Alec Baldwin e Hilaria Thomas ya van a la escuela @hilariabaldwin/Instagram

La pareja contrajo matrimonio en 2012 en Nueva York, en la antigua basílica de St. Patrick’s del Little Italy. Luego, ofrecieron un banquete en el Centro Kimmel de la Universidad de esa ciudad a todos sus invitados. Apenas un año después de ese festejo, celebraron la llegada de su primera hija, Carmen.

LA NACION