Vive en Australia, plantea lo más difícil de estar en otro país y muchos coinciden: “Pasa el tiempo y...”

Estar lejos de casa nunca es una situación sencilla, según el testimonio de Lucía, una tiktoker. La española se mudó a Australia para obtener nuevas oportunidades y experiencias de vida. Sin embargo, al transcurrir el tiempo se dio cuenta de un fenómeno recurrente que viven las personas que se alejan de sus seres queridos. Expuso la situación en redes sociales y se volvió viral por generar cierta nostalgia entre quienes se encuentran en la misma situación que ella.

Fue a través de su cuenta @lgonzaleez7 que la tiktoker abordó algunos aspectos que consideró inevitables cuando alguien se va de su hogar. Todo se basa en la distancia que se forma entre el viajero y sus seres queridos: “(Mudarte a otro país) hace que te pierdas de mil cosas… Te estás perdiendo el cumpleaños de tus amigos, el cumpleaños de tu familia. Y, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo no lo estás compartiendo con ellos”, expresó en uno de sus últimos videos.

Una tiktoker dijo cómo es vivir en otro país y se volvió viral

Además, la española consideró que esta situación les sucede a todos, sin importar su nacionalidad ni el país en el que decidieron residir. “Luego llega tu cumpleaños y dices ‘tampoco lo estoy compartiendo con ellos’, porque no es lo mismo que me llamen a poder soplar las velas juntos”, agregó con el semblante serio.

Para la creadora de contenido, estar lejos de casa es un gran sacrificio y por eso quiso darlo a conocer a otras personas que lo ven desde afuera. El objetivo de su clip fue visibilizar lo que pasan los extranjeros que se mudan: “Ves cómo va pasando el tiempo y te distancias mucho, sobre todo cuando tienes muchas horas de diferencia. Ves cómo las cosas pasan y tú ya no vas estando en ellas. Llegan las cenas de Navidad y tú ya no estás en ellas”, lanzó.

La enseñanza que deja mudarse a otro país

Lucía terminó su video con un contundente mensaje respecto al tema. Desde su perspectiva, migrar es doloroso, pero tiene una finalidad. “Te pierdes muchas cosas por ganar muchas otras y a veces te preguntas si vale la pena”, cerró.

Sus declaraciones provocaron que miles de personas se identificaran con su caso. La comunidad virtual no dudó en hacerse presente en la sección de comentarios, dado que muchos pasaron por una situación parecida. Así, los usuarios se sinceraron y consideraron que las palabras de la tiktoker eran la representación de lo que muchos migrantes vivían en solitario.

Lucía consideró que hay que sacrificar el tiempo en familia para poder crecer como persona @lgonzaleez7/TikTok

La mayoría de los tiktokers le dio la razón a la española. Además, algunos aprovecharon para darle consejos sobre su situación: “Recuerda que nada se gana sin que algo se pierda, es como la siembra”; “Y en el perder también ganas muchas cosas más que no aprecias ahorita”; “Me has hecho llorar… 24 años llevo en España. Y a pesar de que tengo los mejores amigos, no tengo a mi familia”; “Yo después de siete años lejos de casa me vuelvo”.

Aunque, por otro lado, también se hicieron presentes los que no estuvieron de acuerdo: “Tú lo has elegido”; “Pero, ¿qué pasa cuando estás y ellos tampoco están? A veces es mejor pensar en ti mismo”; “Ellos se pierden vivir aquí y tener la paz que tengo. Sin contar un buen sueldo, la estabilidad y los nuevos amigos”.

Con la diversidad de opiniones, los usuarios dejaron en claro que vivir en otro país siempre es una experiencia diferente para todos.

