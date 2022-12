Fue a Disney pero casi se queda afuera por infringir el “código de vestimenta” del parque: el video se convirtió en viral

escuchar

Una nueva polémica se hizo presente en los maravillosos parques de Disney. Una tiktoker dio a conocer su peculiar experiencia cuando visitó la famosa atracción de Orlando, Florida.

Jordyn Graime, de 20 años de edad y originaria de Nueva Jersey, mostró el atuendo supuestamente atrevido por el que recibió un llamado de atención. El mismo consistía en una blusa azul de textura sedosa sin espalda y unos shorts de jean.

De acuerdo con su testimonio, fue advertida de que su ropa no correspondía al “código de vestimenta” del parque, lo que causó una explosión de reacciones e indignación de la comunidad virtual.

La joven tituló su video: “Supongo que a Disney no le gustan las espaldas” y aunque no dio detalles de cómo fue apercibida, sí contó que al final logró un beneficio. Con tal de que se ajustara a los códigos, el personal de vigilancia le habría obsequiado una remera de Disney para que se cambiara y estuviera acorde con los parámetros. Sin esperarlo, obtuvo US$21,29, que es lo que le habría costado comprar la prenda por su cuenta.

Jordyn Graime exhibió la "sanción" de Disney por su atuendo

Disney World es claro en sus pautas: “Nos reservamos el derecho de negar la entrada o expulsar a cualquier persona que use un atuendo que consideremos inapropiado o que pueda restar valor a la experiencia de otros visitantes”.

Ante esta situación, algunos espectadores del clip no dudaron en responder: “¿Cómo que ‘eso es inapropiado para los niños’. (A ellos) no les importa, solo quieren pasear y conocer a sus personajes favoritos”; “Como esposa y madre de tres hijos, no veo ningún problema con esta ropa”, dijo otra comentarista. Otros consideraron que el atuendo de Jordyn Graime era apenas lo que se requiere para soportar el clima húmedo de Florida.

Sin embargo, en contraste, también hubo miembros de la comunidad virtual que respaldaron la determinación de Disney y otros tantos explicaron que pudo tratarse de una medida de seguridad y no tanto de algo obsceno: “La ropa excesivamente rasgada o ropa holgada” puede causar algunos riesgos al atorarse en los mecanismos de juegos o crear un “peligro potencial de tropiezo”.

La grabación en la cuenta de TikTok de Jordy ya tiene más de cuatro millones de reproducciones en esa red social. Además, lo han replicado en otras redes y foros de internet, donde critican las políticas restrictivas del emporio de Mickey Mouse.

Previamente se reportaron otros casos de jóvenes que intencionalmente acudían a los parques de Disney con vestimentas inapropiadas en un intento de obtener prendas gratis. Según algunas versiones, ya no se sigue esta política porque el truco se volvió viral en TikTok. No obstante, de momento tampoco hay un comunicado oficial al respecto.

¿Cuál es la vestimenta más adecuada para visitar los parques de Disney?

Walt Disney World Resort promete ser un lugar "mágico"

A continuación la política oficial de Disney World sobre la vestimenta de los visitantes en sus parques de diversiones:

“Te sugerimos que uses prendas cómodas, buen calzado y que consultes el informe climático local antes de salir para los Parques en Walt Disney World Resort. Asegúrate de cargar con una mascarilla y revisa las pautas actualizadas para Visitantes sobre el uso de mascarillas. Debes utilizar el atuendo adecuado, que incluye calzado y camisa, en todo momento. Los parques ofrecen un ambiente informal, orientado a la familia. Garantizar que los parques sean adecuados para la familia constituye una parte importante de la experiencia de Disney. Con ese espíritu, te pedimos que apliques tu criterio y sentido común”.

Además se explica que los visitantes mayores de 14 años “no pueden utilizar disfraces ni máscaras”, además de que las personas con tatuajes también podrían recibir apercibimientos.

