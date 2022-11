Viven en Canadá, tiene 20 años y comparte su angustia por su salario: “Ni siquiera puedo pagar el alquiler”

escuchar

Una encuesta a la generación Z y millennials de varios países dejó al descubierto que muchos jóvenes están preocupados por su futuro financiero. La situación económica los ha llevado a cuestionarse cómo es que, ni siquiera con trabajos de tiempo completo, se cubren cómodamente los gastos. Esta fue una realidad que evidenció Haley quien, entre lágrimas, mostró su colapso mental. Como admitió ella misma, esto le suele ocurrir el día de pago o el primero de cada mes, cuando el calendario indica que llegó la hora de lo inevitable: pagar el alquiler.

La joven de 20 años publicó en su cuenta de TikTok @username38263013 una grabación mientras lloraba desconsolada: “Literalmente trabajo todos los días, excepto uno y solo me pagaron 987 dólares”, comenzó. “¿Qué caraj...? Mi alquiler es de 1045 dólares. No tengo nada que esperar (...) Ni siquiera puedo permitirme un Starbucks”, pronunció Haley en el clip que publicó a principios de este mes.

La usuaria expuso su situación y halló un fuerte eco entre la comunidad: “Como si quisiera ser festiva y comprar un árbol de Navidad porque no puedo ni tendré dinero para pagar el alquiler si lo hago. Odio estar aquí”, siguió la joven, quien más tarde reveló que su residencia se encuentra en Canadá.

En la descripción para su clip se leía una fuerte advertencia: “Si quieres mudarte, no lo hagas. Quédate en casa y mantente a salvo”.

Trabajadora exhibe cómo los salarios de Norteamérica no alcanzan para vivir

En los comentarios hubo personas que se identificaron con Haley y expusieron sus propios casos: “No me he mudado, pero estoy pagando con mi salud mental”; “Es casi imposible alquilar sin un compañero de cuarto”; “La forma en que dijiste que no tenías nada que esperar realmente me hizo pelear o huir, realmente espero que estés bien”, le dejaron los usuarios en un segundo clip en el que dio más detalles de su situación.

Debido a que el primero solo la mostraba en medio del llanto, Haley quiso agradecer a quienes fueron amables con ella y a los que se ofrecieron incluso a ayudarla: “Tuve un pequeño colapso mental (...) El estrés financiero es la peor carga de todas, pero no aceptaré donaciones porque ustedes necesitan ahorrar su dinero”, aseguró la joven.

“Es una basura que mucha gente esté de acuerdo conmigo con comentarios en los que dicen que están pasando por lo mismo, porque no debería ser así. Ya sabes, vivo en Canadá ¿por qué es tan caro y con un trabajo de tiempo completo todavía no puedes pagar el alquiler?”, se preguntó.

Una trabajadora llora al recibir su bajo salario y asegura que no le alcanza para vivir

La generación Z se enfrenta a grandes retos para poder cubrir sus gastos

La realidad de la tiktoker no es muy diferente a la de otros jóvenes de su generación. Una encuesta realizada por Deloitte entre noviembre de 2021 y enero de 2022 incluyó las respuestas de 14.000 miembros de la generación Z y 8400 de millennials. Los primeros definidos como personas nacidas entre 1995 y 2003. En tanto que los segundos como aquellos que nacieron entre 1983 y 1994.

De estos encuestados, el 46 % de la generación Z y el 47 % de los millennials compartieron que vivían cheque a cheque y con la preocupación constante de no poder cubrir sus gastos.

Asimismo, más de la cuarta parte de la generación Z y casi un tercio de los millennials consideró que no estaban seguros de que podrían jubilarse con comodidad financiera. Además, el 43% de la generación Z y el 33% de los millennials revelaron que habían aceptado otro trabajo de tiempo parcial o completo. En este estudio, Deloitte concluyó que esto podría deberse a sus preocupaciones financieras, pero también al deseo de perfeccionar y encontrar el desarrollo de nuevas habilidades.

LA NACION