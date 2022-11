Le señalan que se vistió de forma inapropiada para un asado familiar y responde con furia a las críticas

escuchar

Lilly Sparks (@Pemna), quien se autodefine como mexicana y estadounidense en su cuenta de TikTok, causó sensación con uno de sus últimos videos. La influencer acumula más de 375.000 seguidores, con los que comparte una mirada a sus días. Siempre lo hace con algún toque picante que se ha vuelto parte de su estilo. Con esta premisa publicó un clip que causó debate sobre su vestimenta para acudir a una reunión familiar.

La creadora de contenido llevó un minivestido que se ajustaba a su figura y lo combinó con unas botas marrones que le llegaban hasta la rodilla, así como una chaqueta haciendo juego. En la descripción con la que acompañó su video, aseguró que su atuendo fue visto como “inapropiado” para la ocasión. En el clip dejó ver diferentes ángulos mientras salía de un vehículo.

Una mujer se viralizó al compartir la vestimenta que usó para una barbacoa

“De donde vengo nos vestimos lo mejor posible para reunirnos (...) Nos gusta la fiesta y lucir bien. Eso es parte de nuestra cultura, si no te gusta no nos invites”, agregó la latina.

Este breve mensaje causó un debate en las redes sociales, donde pequeños clips se vuelven el punto de incendio de los intercambios más acalorados entre los usuarios. El modo de vestir “socialmente aceptado” siempre está entre las ideas que causan reacciones más fuertes. En esta ocasión, Lilly encontró apoyo en la comunidad, que en su mayoría alabó su atuendo. No obstante, aunque en menor medida, otras personas le sugirieron optar por una vestimenta distinta.

“Antes muerta que sencilla”; “Así es como me criaron... ¡Te ves lo mejor posible! Lindo atuendo”; “Siempre me confunde cómo la gente define “apropiado” fuera de la escuela o de la oficina porque te ves espectacular”; “Como alguien que siempre está mal vestido, admiro a las personas que se arreglan todo el tiempo”; “En serio. Incluso si es un día de pantalones de chándal, las latinas todavía hacemos el cabello y el maquillaje. Mi tía María me enseño eso”, le escribieron los comentaristas.

La cultura latina y el querer “verse bien”

La necesidad de "verse bien" sería parte de la cultura latina Unsplash

En varias de las reacciones que le dejaron a Lilly, usuarias identificadas como latinas compartieron sus historias en las que, desde el núcleo familiar, les enseñaron la importancia de arreglarse para cualquier ocasión.

Esta idea sobre la comunidad hispana se ha dramatizado en diferentes tipos de contenidos, como por ejemplo los videos virales en los que algunos creadores de contenido exponen: “como son las mujeres latinas vs. las de otros países”.

Habría todo un trasfondo detrás que podría considerarse. Latinoamérica, por ejemplo, tiene fama de destacarse en concursos de belleza. También, diversos estudios apuntan a que entre los integrantes de estos países le dan una gran importancia a la imagen.

En un sondeo de la BBC, los participantes atribuían esta preocupación a varios factores. Algunos aseguraban que se trata de un complejo. En tanto que otro grupo mencionaba la presión social y las costumbres aprendidas en casa. “En todas las sociedades de aquí, de allá, en todas las épocas, ha sido la belleza, el verse bien lo que mejor lleva al triunfo”, escribía uno de los que contestaron en aquel entonces.

Estos cánones varían según cada contexto y cada país, por lo que en el caso de la tiktoker podría ser que en el suyo la definición de lo “apropiado” fuera otra.

