"Voy a hacer todo a mi alcance para recuperarme", dice el brasileño Raphinha

Lesionado, Raphinha prometió "hacer todo" por recuperarse a tiempo y volver a jugar con la selección de Brasil en el Mundial de Norteamérica, en el que la Canarinha anhela su sexto título.

El atacante del FC Barcelona, de 29 años, abandonó la cancha el viernes en el minuto 40 del partido contra Haití, que Brasil ganó 3 a 0 en Filadelfia.

"Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y volver lo más rápido posible", publicó en redes sociales Raphinha, quien sufrió una lesión muscular en la zona posterior del muslo derecho.

"Quiero estar al lado de mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dando todo de mí para honrar nuestra camiseta y llevar alegría al 'torcedor' brasileño", agregó el futbolista en un mensaje en Instagram.

Raphinha fue titular contra Haití, tal como había sido en el debut del Scratch en esta Copa del Mundo, en un empate 1-1 con Marruecos, en el Grupo C.

La selección verdeamerela jugará el miércoles contra Escocia, en Miami, para cerrar la primera fase.

Brasil y Marruecos lideran el grupo con 4 puntos cada uno, escoltados precisamente por Escocia. Haití aún no ha podido sumar.