Vozinha y Cabo Verde hacen historia y se medirán con Argentina

¡La esperanza es del tamaño del mar! reza el himno de Cabo Verde, que este viernes hizo historia al clasificar a 16avos en el primer Mundial de su historia, con tres empates, y deberá enfrentarse con la campeona Argentina.

Los Tiburones Azules empataron 0-0 con Arabia Saudita y quedaron segundos del grupo H detrás de España -que venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado- y se cruzarán con la tropa de Lionel Messi el viernes próximo en Miami.

El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.

Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

El partido se puso intenso en los últimos minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.

- Sin hacerse daño -

Vozinha, quien saltó a la fama por tapar de todo en su debut contra España (1-1) y evitar la derrota ante Uruguay (2-2), fue loado por los espectadores al salir al terreno del Houston Stadium.

Su apelativo significa "abuelita", en español, y se lo ganó porque de niño fue criado por su abuela.

Arabia Saudita comenzó con cautela, al tiempo que los Tiburones Azules se complicaban para ordenarse y atacar, con chispazos de su capitán Ryan Mendes que intentaba llegar por la banda izquierda.

La primera llegada a portería, sin embargo, vino con el capitán árabe Salem Aldawsari, quien controló de pecho y disparó, aunque fue bloqueado por la defensa.

Luego fue el delantero caboverdeano Willy Semedo quien intentaría la personal.

A los 28 minutos, un centro raso desde la derecha de Dailon Livramento fue desaprovechado. En la jugada, el central Hassam Altambakti, quien ya venía lesionado, se sintió y fue sustituido por Ali Lajami.

El juego se puso tenso y defensivo, con ambos equipos haciéndose espejo. Los Tiburones insistían por la izquierda con Semedo, difícil de contener, pero sin puntería.

Mientras tanto en las pantallas del Houston Stadium se avisaba que el partido de sus rivales de grupo, España ganaba 1-0 parcial ante Uruguay en Guadalajara.

Los caboverdeanos en la tribuna celebraban porque el empate en Texas ya los clasificaba.

Casi al final de la primera mitad (45+2), Los Halcones Verdes lograron centrar una bola aérea en el área rival.

El cabezazo de Mohamed Kanno era controlado por Vozinha. Su madre, a quien el portero luchó por traer a la Copa, celebraba la hazaña desde la tribuna.

- Tiburones al ataque -

Los Tiburones salieron con más agresividad en la segunda mitad. Jamiro Monteiro, perdido en la primera mitad, logró un remate que puso a trabajar al portero árabe.

Poco después, Kevin Pina, aquel que anotó ante Uruguay, probó con un zurdazo desde fuera del área.

Claramente los del archipiélago eran superiores. Los árabes, sin embargo, parecían apostar a un partido largo. Si hacían gol, con el resultado parcial España-Uruguay, estaban en 16avos.

El recién ingresado Mohammed Alshamat encontró un espacio por la derecha y obligó a Vozinha a controlar el balón en dos tiempos.

A los 73 minutos, Cabo Verde tuvo otra clara. Bruno Da Costa recibió el balón en campo rival, ganando las espaldas de sus rivales y sirviendo un pase de tres dedos a Joao Paulo (77). El portero Al Ansari se jugó la vida para bloquear el disparo.

Casi al cierre del duelo, los árabes lograron tejer una jugada. Remate de Abdullah Alhamddan. Pero la historia la escribieron hoy los africanos. "¡Canta, mi hermano!", dice su himno nacional. Y por hoy tienen razones para hacerlo.