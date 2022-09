“Vuelos solo para adultos”: la propuesta viral de una mujer que sufrió un calvario en un avión

Una pasajera se volvió viral por exponer la difícil situación que le ocurrió dentro de un avión. Su manera de pensar causó polémica y a muchas personas no les pareció correcta. Documentó todo lo que vivió y consideró que deberían existir los vuelos exclusivos para adultos, sin niños. Como respuesta le dieron una solución a su problema para la siguiente vez que aborde una aeronave.

La joven crea contenido para su cuenta @mooorganic y narró en un video cómo fue para ella el tormento de escuchar a un niño llorar durante un periodo prolongado. “El vuelo fue de tres horas y escuché esto todo el tiempo”, se leía en la descripción con la que acompañó su grabación, en la cual se le ve apoyaba en la ventana mientras de fondo un pequeño solloza con fuerza.

¿Vuelos para adultos? Esta fue la propuesta de una tiktoker

Además de mostrarse disconforme por su experiencia, aseguró que ella accedería a tarifas más altas para viajar cómodamente: “¿Por qué no existen los vuelos solo para adultos? Pagaría mucho dinero”, lanzó. Inevitablemente, sus dichos causaron debate, como ocurre en situaciones en las que se debate incluir a los niños o no . Con esa misma intensidad La comunidad virtual se armó en dos bandos: Por un lado, quienes apoyaron por completo su moción, mientras que por el otro la llenaron de críticas.

La reacción por la propuesta de los “vuelos para adultos”

Hasta el momento, el clip acumuló casi un millón de reproducciones y miles de comentarios en los que las personas arremetieron contra ella y además le dijeron que podría haber implementado una solución muy sencilla. “¿Qué tal si pones música a todo volumen?”, “Oh no, tuviste que compartir el espacio público con el público”, “Pobre madre, dios mío, estaría devastada”.

Pero ante los dichos de que todo se habría solucionado con audífonos, ella no se quedó callada: “Tengo auriculares con cancelación de ruido, pero el niño tenía más de cinco años y se sentó directamente detrás de mí, mientras pateaba mi silla y mientras la madre dormía”, escribió.

La mujer vivió un vuelo de terror, pero eso no bastó para tener la compasión de los tiktokeros Unsplash

Otros tiktokeros la exhortaron a invertir un poco más de dinero para viajar sin complicaciones, como ella deseaba: “Sí existen (los vuelos para adultos) y se llaman vuelos privados”, “Podrías volar en privado. Es caro, pero dijiste que pagarías mucho dinero”.

Y por supuesto los padres de familia no se quedaron sin emitir su opinión: “Como padre estoy 100% de acuerdo. Me encantaría estar en un avión y no recibir miradas sucias o gruñidos de personas enojadas a las que no les gustan los niños”, “Como mamá de tres, estoy de acuerdo. Puedes tener un vuelo tranquilo y yo podría tener un vuelo libre de gente que olvidó que existen los auriculares”.

Aunque finalmente hubo personas que también se pusieron en su lugar y consideraron su queja como válida: “No entiendo por qué los padres están molestos en los comentarios. No les estás pidiendo que hagan nada, ni siquiera estás diciendo que los niños no deberían volar”, “Soy madre y estoy de acuerdo. Pagaría más por un vuelo solo para adultos. ¿Por qué todos están tan presionados? Ella no está sugiriendo tirarlos fuera del avión”, escribieron.