Wall Street a la baja: Alphabet cae 6% tras resultados, Tesla se desploma 10%

Alphabet (Google) y Tesla, los primeros gigantes tecnológicos estadounidenses en haber publicado sus resultados trimestrales, sufrían fuertes pérdidas en la apertura de la Bolsa de Nueva York este jueves.

En las primeras operaciones, la acción de Alphabet caía un 6,25%, es decir, más de 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil evaporados.

El título de Tesla se desplomaba un 9,71%, en su nivel más bajo desde el verano boreal de 2025.

Las caídas arrastraban a Wall Street, presionada además por una disparada de los precios del crudo.

En las primeras operaciones, el índice tecnológico Nasdaq perdía un 1,79%, el índice ampliado S&P 500 retrocedía un 1,13% y el Dow Jones cedía un 1,18%.