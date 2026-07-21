Un vecino alertó sobre un intruso: se trataba de uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Un vecino de Alburgh, en Vermont, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, llamó a la policía porque una persona intentaba entrar a la fuerza a su domicilio. Cuando las autoridades arribaron, detuvieron al sospechoso y descubrieron que se trataba de un fugitivo que figuraba en la lista de los más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Alertó sobre un intruso y se trataba de uno de los más buscados por el FBI

El 16 de julio, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Sector Swanton observaron aproximadamente a las 2 hs un vehículo averiado y abandonado que bloqueaba la calle Blair en Alburgh.

El automóvil, matriculado en Nueva York, fue encontrado cerca de la frontera y generó preocupación por una posible actividad transfronteriza que pondría en riesgo la seguridad pública.

El hombre intentaba entrar a un domicilio de manera ilegal cuando fue arrestado por la CBP Fotomontaje generado con IA

Inmediatamente, los agentes contactaron a la Policía Estatal de Vermont, quienes respondieron y coordinaron el remolque y almacenamiento del vehículo. Más tarde durante esa jornada, cerca de las 6.30 hs, el personal de la CBP recibió un aviso de un residente de Blair Road sobre un individuo que intentaba entrar ilegalmente en su casa, informaron mediante un comunicado oficial.

Al llegar al lugar alrededor de las 7 hs, los agentes encontraron y detuvieron a Nitish Kaushal, un ciudadano indio de 26 años. Al verificar su identidad, comprobaron que había sido incluido días antes, en julio de 2026, en la lista de personas buscadas del FBI.

Durante la revisión, encontraron entre sus prendas una pequeña cantidad de presuntos narcóticos, que están pendientes de análisis de laboratorio. Kaushal fue trasladado al Centro Médico Northwestern para recibir tratamiento por una posible lesión en la pierna sufrida durante el incidente. Tras recibir el alta médica, el FBI asumió la custodia y continuará con la investigación y el procesamiento.

El historial de uno de los delincuentes más buscados por el FBI en EE.UU.

El portal oficial del FBI indica que Kaushal era buscado por su presunta participación en una organización criminal transnacional. La banda delictiva, conocida como el Grupo de Crimen Organizado Jaggu Bhagwanpuria (el “GCO Bhagwanpuria”), se originó en el estado de Punyab, India, y operaba en el Distrito Central de California y otros lugares.

Nitish Kaushal estaba en la lista de los más buscados del FBI por diversos delitos y su presunta participación en una organización criminal FBI

Según las autoridades, Kaushal presuntamente llevó a cabo actos de violencia en nombre del GCO Bhagwanpuria, entre ellos secuestros y agresiones.

El 25 de junio, un tribunal federal del Distrito Central de California emitió una orden de arresto después de que fuera acusado de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés.

La nueva lista del FBI sobre los "más buscados" por fraude

En el comunicado, la CBP detalló que Kaushal fue incluido oficialmente en la Lista de los Más Buscados del FBI el 15 de julio. Una investigación posterior reveló un extenso historial delictivo, que incluía cargos de asesinato y conspiración criminal, así como una condena por delito grave por la venta y posesión de un cargador de alta capacidad en Sacramento, California. Por ese delito, cumplió 60 días de cárcel y 24 meses de libertad condicional.