Confirmado: el agente del Servicio Secreto de JD Vance que fue suspendido tras sospechas de filtrar información

Un agente del Servicio Secreto que formaba parte del equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, enfrenta una suspensión temporal tras ser acusado de filtrar información. Las autoridades determinaron esta medida mientras ejecutan una investigación interna.

El exagente del Servicio Secreto de Vance habría filtrado información sobre viajes

Las autoridades aplicaron la medida disciplinaria tras detectar sospechas firmes de filtración de información confidencial. Según CNN, el empleado proporcionó datos reservados a la prensa sobre los viajes oficiales programados del vicepresidente.

Un reciente artículo periodístico elevó las sospechas en la cúpula gubernamental de JD Vance Fotomontaje generado con IA

Un artículo periodístico reciente de MS NOW reveló detalles operativos vinculados a la agenda del vicepresidente. Esa publicación expuso malestares internos del personal y elevó las sospechas de que el agente sea su fuente.

La filtración incluyó planes específicos de desplazamiento que molestaron a la cúpula gubernamental. En ese marco, las autoridades calificaron el hecho como una “falta grave” a los protocolos de seguridad establecidos.

El Departamento de Asuntos Internos de la agencia asumió la dirección de la investigación. Asimismo, los mandos superiores analizan posibles sanciones administrativas o cargos penales adicionales contra el agente.

También en el equipo de Vance: otro agente del Servicio Secreto suspendido por filtrar información

En enero de 2026, el Servicio Secreto también suspendió la autorización de seguridad de un agente. En ese entonces, el funcionario, identificado como Tomas A. Escotto por el medio O’Keefe Media Group, acumulaba cinco años de trayectoria laboral dentro de la institución federal y formaba parte del equipo dirigido a la seguridad del vicepresidente.

Ese medio reveló que el involucrado charló con una mujer sobre asuntos reservados de la agencia. Incluso, se conoció un vídeo grabado con cámara oculta en el que se expuso al empleado mientras revelaba información clasificada.

El material audiovisual mostró que el agente habló sobre planes de traslado y medidas de protección. A su vez, en enero, el subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, dijo en un comunicado enviado a NewsNation que se le había “revocado el acceso a las instalaciones y sistemas de la agencia”.

El funcionario federal consideró que vulneró los estándares éticos de la agencia. Asimismo, la entidad confirmó la suspensión de sus funciones operativas de manera inmediata.

El Servicio Secreto aplicó una capacitación interna para sus empleados

La administración estadounidense prometió tomar medidas contra las filtraciones no autorizadas a medios. “El Servicio Secreto no tolera ningún comportamiento que pueda comprometer la seguridad, la privacidad o la confianza de las personas a las que protegemos”, dijo Quinn en su comunicado de enero.

En enero, también se suspendió la autorización de un agente del Servicio Secreto por filtrar de información de JD Vance Nathan Howard - Pool REUTERS

El subdirector de la entidad federal también informó sobre una orden de capacitación para todo el personal. Según explicó, esa acción se aplicó “con el fin de garantizar que los empleados sean conscientes de las amenazas que representan las personas que pretenden explotar a los empleados de la agencia para obtener información”.

En ese marco, la institución reafirmó su postura de “tolerancia cero” frente a conductas “negligentes o comprometedoras”. Las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación para esclarecer los hechos recientes y la agencia asegura que busca garantizar la aplicación de sus normativas internas.