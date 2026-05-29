Wall Street abre al alza, en medio del entusiasmo por la IA
La Bolsa de Nueva York abrió al alza este viernes, en medio del entusiasmo por las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y con los inversionistas esperanzados en un acuerdo
La Bolsa de Nueva York abrió al alza este viernes, en medio del entusiasmo por las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y con los inversionistas esperanzados en un acuerdo para terminar el conflicto en Oriente Medio
En los primeros intercambios, el índice Dow Jones ganaba 0,21%, el Nasdaq avanzaba 0,16% y el amplio S&P 500 conseguía 0,18%
Las acciones del grupo de informática Dell se dispararon más de 30% a la apertura de Wall Street, para alcanzar una cotización de 419,75 US$ por acción, lo que lleva su capitalización bursátil a cerca de 273.000 millones de dólares
Dell presentó resultados trimestrales y previsiones muy por encima de las expectativas