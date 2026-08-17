Wall Street cae ante el incremento del costo de endeudamiento

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo este lunes ante la reacción prudente de los inversionistas a la subida de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos y las nuevas preocupaciones sobre Oriente Medio.

El Dow Jones cedió un 0,51%, el Nasdaq perdió un 0,32% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,52%.

"Cuando se observa una evolución así del petróleo y de los tipos de interés, eso tiende a constituir un freno" para las acciones, dijo a la AFP Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

Lo que -agregó- "se traduce en una toma de riesgos algo menor". Las cotizaciones del petróleo subieron más de un 2,5% el lunes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si el país se atravesaba "en el camino" de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y llamó a Irán a "izar la bandera blanca de la capitulación".

Y agregó que no tenía "prisa" para poner fin a la guerra.

Por su parte, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, aseguró que el plazo de negociación de 60 días previsto con vistas a un acuerdo duradero entre ambos países quedaba anulado por las "violaciones" cometidas por EE.UU. del protocolo de entendimiento.

"El alza de los costos del petróleo alimenta las expectativas de inflación al tiempo que lastra las perspectivas de márgenes de las empresas", sostuvo Jose Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

Así, los inversores exigen rendimientos más elevados para compensar las subidas de precios, que erosionan con el tiempo el valor de su capital prestado.

El rendimiento a 10 años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en el 4,73%, frente al 4,69% del cierre del viernes y el 3,94% previo a los primeros bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.

A más largo plazo (30 años), se ubicaba en el 5,31%, su nivel más alto desde junio de 2007.