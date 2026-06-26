Wall Street cae ligeramente, inversores se alejan de los semiconductores

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes con un ligero descenso en medio de una rotación de valores de los inversores para alejarse de las empresas de semiconductores

El Nasdaq perdió un 0,24%, mientras que el Dow Jones cedió un 0,09% y el S&P 500, un 0,05%.

"Es un cierre sin historia, con una leve caída, que viene a poner fin a una semana marcada por fuertes fluctuaciones", resumieron los analistas de Briefing.com.

"La rotación de las compras observada esta semana continúa" fuera del sector de los semiconductores, añadieron.

Los gigantes de los chips, indispensables para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de inteligencia artificial (IA), volvieron a sufrir pérdidas el viernes, tras una semana especialmente dura para el sector.

Para algunos analistas, se trata simplemente de un retroceso técnico, después de que el sector haya impulsado en gran medida el mercado estadounidense en los últimos meses.

Para otros, es señal de renovadas inquietudes sobre las gigantescas valoraciones del sector de la IA y la rentabilidad futura de estos gastos, que las empresas tecnológicas financian con un endeudamiento cada vez mayor.

"Las informaciones según las cuales OpenAI (creador de ChatGPT) podría posponer su salida a Bolsa hasta 2027" también pesaron sobre el sector, precisó José Torres, analista de Interactive Brokers.

Al margen de los semiconductores, el resto del sector tecnológico cerró en general en terreno positivo.

"La caída de los precios del crudo hasta niveles no vistos desde hace cuatro meses provocó un descenso de los tipos de interés, lo que benefició a Wall Street", subrayó José Torres.

"Desde un punto de vista puramente de calendario, la próxima semana, acortada por los días festivos, también podría resultar poco animada, con solo unas pocas publicaciones de resultados en la agenda y un flujo de datos disperso", señalaron los analistas de Briefing.com.

El mercado permanecerá cerrado el próximo viernes, víspera del Día de la Independencia en Estados Unidos.