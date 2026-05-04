Wall Street cierra a la baja lastrada por conflicto en Medio Oriente

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, debido a que el recrudecimiento de tensiones en Medio Oriente provocó una ola de ventas en un mercado que había alcanzado máximos la semana pasada, antes de nuevas publicaciones de resultados empresariales.

El Dow Jones perdió un 1,13%, el Nasdaq retrocedió un 0,19% y el S&P 500 cedió un 0,41%.

Para Patrick O'Hare, de Briefing.com, "El mercado estaba claramente sobrecomprado a corto plazo y tenía que corregir".

"Hoy hemos tenido un buen catalizador con el disparo de los precios del petróleo ligado al conflicto en el estrecho de Ormuz", añadió el analista a la AFP.

Emiratos Árabes Unidos acusó el lunes a Irán de haber lanzado ataques a su territorio con drones, los primeros dirigidos contra instalaciones civiles en un país del Golfo desde hacía más de un mes.

Estos ponen en entredicho el frágil alto el fuego en vigor desde el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán.

Los dos beligerantes siguen, por lo demás, enfrentados por la cuestión de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Según Washington, dos barcos con bandera estadounidense lograron cruzar "con éxito" este paso estratégico el primer día de una operación lanzada por Donald Trump para desbloquear los buques atrapados en Ormuz, afirmación que fue desmentida rápidamente por Irán.

"Los temores a una nueva escalada llevan a los operadores a precipitarse sobre los instrumentos de cobertura frente a la volatilidad", subraya Jose Torres, de Interactive Brokers.

Este nuevo repunte encareció de nuevo los precios del petróleo el lunes y, así, los costos de endeudamiento de los países.