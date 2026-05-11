Wall Street cierra al alza a pesar de la incertidumbre geopolítica

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el lunes, a pesar de la falta de avances diplomáticos entre Washington y Teherán, apoyada especialmente por el sector de los semiconductores

El Nasdaq (+0,10%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,19%) volvieron a batir récords, al finalizar en 26.274,13 y 7.412,84 puntos, respectivamente

El Dow Jones ganó un 0,19%

"Hoy el mercado ha decidido que los riesgos geopolíticos no eran más que un ruido de fondo", comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers

Los inversores "ignoraron en gran medida" el lunes el nuevo repunte de los precios del petróleo, provocado por el rechazo estadounidense a la contrapropuesta de Teherán para un alto el fuego duradero en Oriente Medio, señala el analista

"Existe una ligera preocupación por un posible empeoramiento de la situación en Irán, pero, por el momento, nadie teme realmente que eso ocurra", coincide Patrick O’Hare, de Briefing.com

La plaza estadounidense continúa así su subida, impulsada en particular por algunos grandes nombres del sector de los semiconductores. Intel (+3,62% a 129,44 dólares) siguió beneficiándose del entusiasmo generado por sus buenos resultados trimestrales, publicados a finales de abril

El título de Micron también fue muy demandado (+6,50% a 795,33 dólares). En su estela navegaron Nvidia (+1,97%) y AMD (+0,79%)

"El furor desenfrenado por la inteligencia artificial no parece debilitarse", observa Jose Torres, de Interactive Brokers

En el plano macroeconómico, la plaza estadounidense se prepara para recibir nuevos datos sobre la subida de precios en Estados Unidos, incluido el índice de precios al consumo (IPC) el martes, y la inflación mayorista (IPP) el miércoles

"Todo el mundo entiende que el aumento de los precios de la energía va a provocar un repunte de la inflación. La cuestión es saber en qué medida", explica Sosnick

Unas cifras en línea con las expectativas podrían reforzar "la idea de que no es necesario que la Reserva Federal (Fed) suba sus tipos (de interés) este año", plantea Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank

Antes de la guerra, los analistas preveían al menos dos recortes por parte de la Reserva Federal estadounidense antes de finales de año. Ya no se espera ningún alivio en 2026, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch