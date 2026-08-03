Wall Street cierra al alza con récord del Dow Jones

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, impulsada por la caída de los precios del petróleo tras el anuncio de Donald Trump de una reanudación del diálogo con Teherán.

El Dow Jones avanzó un 1,32% y cerró en 53.178,41 puntos, un récord desde julio.

El índice tecnológico Nasdaq se disparó un 2,13% y el S&P 500 ganó un 1,48%.

"La caída en las cotizaciones del petróleo da un verdadero impulso a las acciones", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma de inversiones Edward Jones.

El precio del barril de Brent del mar del Norte -la referencia internacional- cayó un 4,73% el lunes tras el anuncio de Trump de las nuevas conversaciones con Irán. Sin embargo, Teherán las negó.

Pese a eso, los mercados creen que una salida diplomática pavimentaría el camino para que se reanude el flujo de crudo en Medio Oriente, de acuerdo con analistas.

Al tiempo, el mercado estadounidense "es impulsado por un dinamismo renovado de los valores tecnológicos", identificó Kourkafas.

De acuerdo con él, "los resultados empresariales publicados la semana pasada" por algunos gigantes del sector "ayudaron a confirmar que el desarrollo de la IA sigue siendo viable".

Amazon (+4,58% a 284,02 dólares) el lunes superó el hito simbólico de los 3 billones de dólares en capitalización de mercado por primera vez.

El grupo mostró que sus inversiones en IA no están consumiendo sus márgenes.

Nvidia ganó un 2,93%, Microsoft un 4,93%, Alphabet (Google) un 4,88% y Meta un 6,02%.

Ahora los inversores esperan los resultados de SpaceX, la joya de la corona de Elon Musk, el martes después del cierre.