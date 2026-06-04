Wall Street cierra al alza, con respaldo a las acciones tradicionales

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves, con respaldo de los inversionistas a las acciones tradicionales, a diferencia de parte del sector tecnológico, que sufrió luego de los resultados de la empresa de semiconductores Broadcom.

El industrial Dow Jones, el más antiguo de los índices de referencia de Wall Street, subió un 1,73%, marcando un nuevo récord al cierre de 51.561,93 puntos.

El índice amplio S&P 500 aumentó un 0,41%, mientras que el Nasdaq, más orientado al sector tecnológico, retrocedió un 0,09%.

"El tema central hoy es el de la diversificación y la rotación" de los activos, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, del despacho Edward Jones.

"Tras dos meses en los que unos pocos valores han impulsado al alza los índices", el analista observa la dinámica de los valores industriales y de las "pequeñas capitalizaciones".

En el ámbito tecnológico, la publicación de los resultados de Broadcom a última hora del miércoles "vino a moderar el entusiasmo por el sector de los semiconductores", señala José Torres, de Interactive Brokers.

La facturación del grupo, la sexta mayor capitalización bursátil del mundo, se disparó un 48% interanual en su segundo trimestre, mejor de lo previsto por los analistas.

Pero los inversores se mostraron decepcionados al no ver a la empresa elevar sus previsiones, en un contexto de aceleración de la inteligencia artificial.

El título se desplomó un 12,59%, hasta 418,91 dólares, lo que supone más de 280.000 millones de dólares de capitalización bursátil evaporados.

"Cuando el listón de las expectativas se coloca tan alto, resulta más difícil alcanzarlo y superarlo", lo que explica la sanción del mercado, según Kourkafas.

La empresa arrastró en su caída a otros gigantes del sector, como Nvidia (-7,74%), Intel (-0,83%) o AMD (-3,56%).