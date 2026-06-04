Hasta US$500 menos por mes: así afectaría el recorte del Seguro Social a los beneficiarios en EE.UU.

Existe la posibilidad de que el fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social de Estados Unidos se agote en 2032. Bajo ese escenario, especialistas advierten que los pagos mensuales de los beneficiarios elegibles, incluidos ciudadanos y migrantes que califican para el programa, podrían reducirse en un promedio de US$500.

Advierten sobre el impacto de la insolvencia del Seguro Social en EE.UU.

Un análisis publicado por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés) recordó que el sistema lleva 42 años con advertencias sobre una futura insolvencia si no se aprueban cambios.

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos corren el riesgo de ver reducidos sus ingresos, según un informe

De hecho, según cifras oficiales, el costo del programa de jubilación ya supera los ingresos en efectivo, lo que obliga a pagar una parte de las prestaciones de 63 millones de beneficiarios, incluidos jubilados, cónyuges y dependientes, mediante las reservas del fondo.

El riesgo es que, por ley, el programa de jubilación no puede pagar más en prestaciones de lo que recibe en ingresos una vez que el fondo fiduciario se agote. Si ello llega a suceder, según el CRFB, el impacto sería un recorte inmediato estimado del 24% en las prestaciones. Aunque la reducción variará por estado, el recorte promedio esperado sería de US$500.

En qué estados de EE.UU. se verían mayores recortes mensuales promedio del Seguro Social

Según el informe del Comité, ningún estado estaría a salvo de los efectos de la insolvencia del Seguro Social. No obstante, los mayores recortes se presentarían en:

Connecticut

Delaware

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

New Hampshire

Nueva Jersey

Utah

Washington

El mapa del Comité para un Presupuesto Federal Responsable muestra cuáles serán los estados más afectados por las insolvencia del Seguro Social en EE.UU. Comité para un Presupuesto Federal Responsable

Jubilados recibirán menos ingresos y los estados perderán millones si el Seguro Social se declara insolvente

Bajo las estimaciones actuales, si el Seguro Social se declara insolvente en 2032, entre el 10% y el 23% de la población de cada estado que recibe beneficios podría verse afectada y enfrentar un recorte mensual promedio de entre US$459 y US$556.

Uno de los mayores riesgos analizados en el informe es que el recorte mensual promedio supera el gasto mensual que un jubilado realiza en alimentos. Además, la reducción en las prestaciones del Seguro Social equivaldría a US$345 mil millones anuales, lo que representa el 1,1% del Producto Interno Bruto.

Con base en las cifras anteriores, los estados que sufrirían las pérdidas totales más amplias serían:

California con US$33.000 millones

con US$33.000 millones Florida con US$27.000 millones

con US$27.000 millones Texas con US$24.000 millones

con US$24.000 millones Nueva York con US$20.000 millones

con US$20.000 millones Pensilvania con US$16.000 millones

Especialistas advierten que es necesario actuar para evitar la insolvencia del Seguro Social

Bajo la advertencia de que el Seguro Social está en peligro, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable asegura que es necesario tomar decisiones difíciles para garantizar las pensiones en el futuro, promover el crecimiento económico y optimizar la asignación de impuestos y prestaciones.

En ese sentido, el comité señaló que los próximos legisladores y presidentes deberían desarrollar un plan para evitar recortes drásticos y repentinos en las prestaciones que afectarían a todos los beneficiarios, independientemente de su edad o necesidades.