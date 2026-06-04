American Airlines suspende seis rutas por el aumento del combustible: cuáles son los vuelos afectados

American Airlines anunció la suspensión temporal de seis rutas de su red de vuelos debido al aumento del precio del combustible en el mundo impulsado por el conflicto con Irán. La compañía informó que los cambios se aplicarán durante agosto y septiembre, aunque aclaró que no se trata de cancelaciones permanentes.

Las rutas que canceló American Airlines por el precio del combustible

Según explicó un portavoz de la aerolínea a CBS News, la decisión tiene como objetivo reducir el impacto financiero provocado por el encarecimiento del petróleo en el mercado internacional.

American Airlines suspendió varias de sus rutas de California y Ohio Instagram @americanair

La lista de los trayectos suspendidos por American Airlines comprende distintos puntos de conexión en el territorio estadounidense. Según confirmó CBS News, las rutas canceladas son:

De Los Ángeles , California, a Cleveland , Ohio.

, California, a , Ohio. De Los Ángeles , California, a Columbus , Ohio.

, California, a , Ohio. De Los Ángeles , California, a Pittsburgh , Pennsylvania.

, California, a , Pennsylvania. De Los Ángeles , California, a Washington D.C.

, California, a De Charlotte , Carolina del Norte, a Ontario , Canadá.

, Carolina del Norte, a , Canadá. De Charlotte, Carolina del Norte, a Sacramento, California.

El combustible representa entre el 25 y el 30% de los costos operativos de una aerolínea. La guerra en Irán afectó el mercado del petróleo, lo que derivó en mayores costos para llevar a cabo los vuelos.

Ante esta situación, American Airlines explicó que la suspensión temporal de algunas rutas busca mantener la rentabilidad de la compañía en el panorama actual.

La suba del costo de los boletos de avión en EE.UU.

El precio de los boletos para vuelos domésticos en EE.UU. registró un alza de entre el 15% y el 124% en el último mes. Los trayectos hacia el Caribe y los destinos a través del océano también presentan un incremento.

Un análisis realizado el mes pasado por Deutsche Bank, compartido por CBS News, advierte que los altos precios del combustible pueden poner en riesgo la rentabilidad de las aerolíneas. Por eso, cuando los costos operativos aumentan demasiado y reducen las ganancias, las compañías suelen recortar rutas o dejar algunos aviones en tierra.

La empresa ofrecerá reembolsos y la posibilidad de reprogramar los vuelos a las personas afectadas Instagram @americanair

Pasajeros de American Airlines con boletos para rutas suspendidas serán reubicados

Ante la cancelación temporal de los trayectos, American Airlines informó sobre los pasos que seguirá desde ahora para asistir a los clientes que ya cuentan con reservas para las fechas señaladas. La compañía reubicará a las personas en vuelos alternativos o les devolverá el dinero correspondiente mediante su sistema de reembolsos.

La flota de aviones de American Airlines para el Mundial 2026

Otras empresas del sector también aplican cambios para compensar el alza de los costos. Delta Airlines, por ejemplo, subió el valor de las tasas por el equipaje como consecuencia de la suba del valor del combustible.

En Europa, y en la misma línea que American Airlines, las aerolíneas KLM y Lufthansa comunicaron la suspensión de tramos ante el contexto del encarecimiento del combustible.

Por su parte, otras empresas como Qantas y Scandinavian Airlines optaron por otra estrategia para mantener el margen de ganancias. En estos casos incluyeron recargos en el precio de los pasajes y trasladaron el costo extra del aumento del combustible a los clientes para no verse afectados por el contexto global.