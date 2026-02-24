Wall Street cierra al alza con un respiro en el sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el martes gracias a la disminución de las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial (IA), lo que dio un respiro al sector tecnológico, más concretamente al de los programas informáticos.

Tras un fuerte retroceso en la víspera, el Dow Jones ganó finalmente un 0,76%. El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, avanzó un 1,04% y el índice más amplio, el S&P 500, subió un 0,77%.

"Hoy la tecnología realmente está teniendo un respiro de la narrativa de disrupción de la IA", dijo Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Sectores enteros de Wall Street llevan varios meses sufriendo las consecuencias del modelo económico de la IA, empezando por su software, que "ha perdido cerca de 2.000 millones de dólares de capitalización bursátil en las últimas dos semanas", dijo el analista.

El sector, sin embargo, recuperó el aliento el martes, impulsado por el fuerte avance del fabricante de chips AMD (+8,77%), que se comprometió a entregar millones de procesadores gráficos al gigante tecnológico Meta (Facebook, Instagram, entre otras plataformas).

El contrato representaría al menos 60.000 millones de dólares, según la directora financiera de AMD.

Además, la empresa californiana Anthropic (creadora del asistente de IA "Claude") se mostró el martes dispuesta a trabajar con las compañías del sector del software.

"Estas dos noticias (...) contribuyeron a recuperar parte de las pérdidas registradas el día anterior", señaló Kourkafas.

En segundo plano, "la incertidumbre sobre los aranceles persiste" tras el revés de la Corte Suprema de Estados Unidos a la política comercial arancelaria del presidente Donald Trump, señalaron analistas de Briefing.com.

Tras este revés, los nuevos arancelarios mundiales del 10%, impulsados por Trump, entraron en vigor el martes, aunque el presidente ha amenazado con elevarlos al 15%.

"Pero Wall Street se ha acostumbrado a los bruscos giros característicos de la administración Trump", subrayó Jose Torres, de Interactive Brokers.