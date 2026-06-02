Wall Street cierra al alza, pero el sector tecnológico se debilita

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el martes, logrando extender su racha de récords gracias al optimismo sobre la solidez de la economía estadounidense, incluso sin el respaldo de los grandes títulos tecnológicos.

El Dow Jones aumentó 0,45% hasta los 51.307,79 puntos, el Nasdaq avanzó 0,03% hasta los 27.093,90 puntos y el índice ampliado S&P 500 subió 0,13% hasta los 7.609,78 puntos.

Al igual que el día anterior, el mercado estadounidense abrió con un ligero descenso antes de retomar una tendencia alcista, sin gran entusiasmo.

Esta vez, el cambio de tendencia fue impulsado por el índice JOLTS sobre el empleo en abril. Este "indica que las empresas, en definitiva, siguen necesitando mano de obra", asegura José Torres, de Interactive Brokers.

Según este indicador, el número de ofertas de empleo alcanzó en abril su nivel más alto desde noviembre de 2024.

Los inversionistas podrán confirmar o desmentir este buen comportamiento del mercado laboral con la publicación de datos a lo largo de la semana.

El punto culminante será el informe oficial sobre el empleo del mes pasado, que se dará a conocer el viernes.

La sesión del martes fue mixta para el sector tecnológico, "con las megacapitalizaciones lastrando los principales índices" bursátiles, según los analistas de Briefing.com.

La primera capitalización mundial, el gigante de los chips Nvidia, cedió un 0,69%.

Sin embargo, "el creciente entusiasmo por las tecnologías de IA ha provocado un repunte extraordinario de los valores tecnológicos" desde principios de año, recuerda John Belton, de Gabelli Funds.