Wall Street cierra al alza pero modera su optimismo

La Bolsa de Nueva York cerró ligeramente al alza el miércoles, mostrando un optimismo más moderado que la víspera sobre la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz en Oriente Medio

Los tres principales índices del mercado estadounidense alcanzaron nuevos máximos históricos. El Dow Jones ganó un 0,36% hasta los 50.644,28 puntos, el índice Nasdaq avanzó un 0,07% hasta los 26.674,73 puntos y el S&P 500 sumó un 0,02% hasta los 7.520,36 puntos.

En las últimas semanas, "El mercado ha recorrido un largo camino; en ausencia de datos o de acontecimientos importantes, estamos asistiendo a una ligera pausa", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles que no estaba "satisfecho" con las propuestas iraníes, mientras que Teherán consideró poco probable la reanudación de las hostilidades.

La televisión iraní informó el miércoles de un esbozo del protocolo de acuerdo que se está negociando, desmentido posteriormente por la Casa Blanca, que lo considera "una invención total".

Aun así, los precios del petróleo cayeron más de un 5% el miércoles, y el barril estadounidense WTI volvió a un nivel que no se veía desde abril.

Kourkafas ve en ello una señal "alentadora", que permite en particular reducir los temores inflacionistas.