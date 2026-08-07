Wall Street cierra al alza tras datos de empleo en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes tras la publicación de datos de empleo en EE.UU. peores de lo previsto, que alejan la perspectiva de un alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El índice amplio S&P 500 (+0,62%) alcanzó un nuevo récord al cierre, en 7757,62 puntos. El Dow Jones ganó un 0,28% y el índice Nasdaq avanzó un 1,30%.

El mercado laboral estadounidense perdió 23.000 empleos en julio, según datos oficiales publicados el viernes. Los mercados esperaban la creación de 83.000 puestos de trabajo.

Estas cifras "no son buenas desde un punto de vista económico, pero para el mercado son favorables a las perspectivas en materia de tipos de interés", resume Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

"La Reserva Federal parecía completamente centrada en la lucha contra la inflación", alimentada por el conflicto en Oriente Medio, explica a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Y de repente tiene que tener en cuenta el otro pilar de su mandato: el pleno empleo".

Mientras que antes anticipaban una subida de tipos en septiembre, los inversores apuestan ahora por un status quo monetario, ya que el banco central podría querer evitar frenar aún más la actividad económica.

Wall Street favorece un entorno monetario flexible, propicio para el crecimiento de las empresas y las inversiones, de ahí su optimismo.

En el plano geopolítico, los inversores parecieron hacer caso omiso el viernes del aumento del petróleo, cuando el mercado de crudo se muestra cada vez menos confiado en la firma de un acuerdo en Oriente Medio para reabrir el estrecho de Ormuz.