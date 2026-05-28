Wall Street cierra con récords gracias a tecnológicas y optimismo sobre Irán

La Bolsa de Nueva York cerró con nuevos récords el jueves, beneficiándose del buen desempeño de varias empresas tecnológicas y el optimismo sobre un acuerdo entre Washington y Teherán para una tregua duradera

Los tres principales índices de Wall Street continuaron con su racha de récords: el Dow Jones avanzó 0,05% hasta los 50.669,77 puntos, el Nasdaq ganó 0,91% hasta los 26.917,47 puntos y el S&P 500 alcanzó los 7.563,78 puntos, un avance de 0,58%.

En el plano geopolítico, "El mercado sabe que la cuestión no es si se alcanzará un acuerdo (sobre Oriente Medio), sino cuándo", explicó a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Fuentes estadounidenses señalaron a la AFP que Estados Unidos e Irán han establecido un marco de acuerdo que prevé una extensión del alto el fuego de 60 días. El trato aún debe ser validado por Donald Trump, según explicaron.

Esta información dio un impulso al mercado, que evolucionaba a la baja al inicio de la sesión.

"Cualquier noticia que indique que un acuerdo está a la vista o que nos estamos acercando a él será bien recibida por el mercado", añadió el analista.

Wall Street también se benefició de una nueva ola de compras en determinados valores tecnológicos.

La acción de la compañía de computación en la nube Snowflake se disparó más de un 36% hasta los 239,20 US$, impulsado por unos resultados trimestrales por encima de las previsiones y el anuncio de una inversión plurianual de 6.000 millones de US$ en Amazon Web Services.

El fabricante de chips Arm Holdings ganó más de un 10% hasta los 335,27 US$ por acción.

En otros valores, la acción de IBM creció 3,53% hasta los 264,22 US$, que se benefició del anuncio de una inversión de más de 10.000 millones de US$ en el desarrollo de la computación cuántica.