Wall Street cierra con valores mixtos ante la escalada entre EE.UU. e Irán

La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles sin una tendencia clara, presionada por la subida de los precios del petróleo y de los tipos de interés de los bonos estadounidenses debido al recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El Dow Jones cedió un 1,09% y el S&P 500, un 0,28%, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,20% gracias a la compra de valores del sector de los semiconductores.

"La escalada de tensiones entre Washington y Teherán provoca turbulencias en Wall Street, mientras Donald Trump ha declarado que el alto el fuego entre ambos países ha terminado", resume José Torres, analista de Interactive Brokers.

A raíz de estas declaraciones, los precios del petróleo se dispararon alrededor de un 5%.

Los inversores temen "un aumento generalizado de los costos" para las empresas y "una inflación mayor", subraya Torres.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se situaba en el 4,57% hacia las 20:15 GMT, frente al 4,55% al cierre de la jornada anterior y al 4,47% del lunes.

"Los valores sensibles a la coyuntura económica se están viendo especialmente afectados", señala Torres.

Es el caso del sector turístico (Airbnb -3,93%, Booking -4,21%), de los bancos (JPMorgan -2,54%, Bank of America -2,61%) o de la industria (Honeywell -2,08%).

Por su parte, los gigantes petroleros se beneficiaron del alza de los precios del crudo, como Chevron (+1,11%) o ConocoPhillips (+2,10%).

"El sector tecnológico contribuye a limitar las pérdidas en el índice Nasdaq, ya que los semiconductores despiertan cierto interés entre los compradores tras la caída registrada ayer", señalan los analistas de Briefing.com.

El gigante Nvidia subió un 3,65%, Micron, un 1,11%, y Broadcom, un 4,83%.