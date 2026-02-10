Wall Street cierra dispar en espera de datos de empleo e inflación en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró el martes con resultados dispares, a la espera de la publicación de datos clave sobre el empleo y la inflación en Estados Unidos, que podrían influir en la dirección que tome la Reserva Federal (Fed).

El Dow Jones (+0,10%) volvió a arañar un récord al cierre, terminando en 50.188,14 puntos. El índice ampliado S&P 500 perdió un 0,33% y el Nasdaq retrocedió un 0,59%.

Los inversores esperan ansiosos este miércoles las cifras oficiales de empleo en Estados Unidos correspondientes a enero, seguidas este viernes del índice de precios al consumidor (IPC) del mismo mes.

"Es la calma antes de la tempestad", resumió a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Si las cifras no corresponden a las expectativas (...) podría producirse una subida o una bajada repentina de las cotizaciones".

Esos dos indicadores son determinantes para evaluar el futuro de la política monetaria de la Fed, explicó el analista.

Una inflación al alza y un mercado laboral deprimido podrían ser propicios para una flexibilización de la política monetaria.

"Cualquier dato que le dé a la Fed la ocasión de recortar las tasas será considerado positivo por el mercado, incluso si es peor de lo previsto", señala Adam Sarhan.

Unas tasas más bajas suelen ser una buena señal para Wall Street, que ve en ello la posibilidad de mayores beneficios empresariales.