Wall Street cierra en alza con un renovado interés por la tecnología

La Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte subida el lunes, impulsada por la dinámica del sector tecnológico, que se beneficia de una ola de compras por parte de los inversores tras una semana difícil.

El Dow Jones ganó un 0,59%, el índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, avanzó un 2,07% y el índice ampliado S&P 500 se apuntó un 1,17%.

"Hoy todo giró en torno a las Siete Magníficas (apodo dado a los pesos pesados estadounidenses del sector tecnológico, NDLR), que están en medio de un rebote, y eso es lo que ha impulsado el mercado al alza", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma de inversión Edward Jones.

Alphabet, casa matriz de Google, cerró con un aumento del 4,96% en el precio de su acción, agregando cerca de 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil. El grupo debutó en el índice Dow Jones.

Angelo Kourkafas también resaltó el desempeño de las acciones de los semiconductores, claves para la construcción de centros de datos donde se entrenan modelos de inteligencia artificial.

Marvell terminó con una subida del 4,12%, AMD del 3,43% y Western Digital de más del 11%. Nvidia, la empresa de mayor capitalización de mercado, ganó un 1,27%.

Los inversores no se inquietaron por las renovadas tensiones en Medio Oriente durante el fin de semana.

Esta semana, Wall Street espera una serie de indicadores del mercado laboral, incluido el informe oficial de empleos el jueves.