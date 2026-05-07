Wall Street cierra en rojo a la espera de avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el jueves, ya que los inversionistas optaron por esperar nuevos avances diplomáticos entre estadounidenses e iraníes.

El Dow Jones cedió un 0,63%, el Nasdaq perdió un 0,13% y el S&P 500 retrocedió un 0,38%.

"El mercado está un poco cansado después de un alza bastante sostenida desde finales de marzo", resumió a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

A primera hora del día, el Nasdaq y el S&P 500 habían alcanzado nuevos máximos por tercera sesión consecutiva.

Sin embargo, luego giraron a "negativo mientras Estados Unidos espera la respuesta de Irán a la propuesta (…) de la Casa Blanca" sobre una tregua duradera, subraya José Torres, de Interactive Brokers.

El presidente Donald Trump consideró el miércoles "muy posible" un acuerdo de paz con la república islámica, aunque volvió a agitar la amenaza de reanudar los bombardeos.

Irán afirmó ese mismo día que estaba "examinando" el plan estadounidense, aunque consideró que Washington buscaba forzar su "rendición".

Los mercados se mostraron muy optimistas el miércoles, pero la falta de anuncios sobre algún tipo de avance enfrió los ánimos.

Las cotizaciones del petróleo retrocedieron ligeramente el jueves, mientras los tipos de interés de los bonos repuntaron.

Hacia las 20.20 GMT, el rendimiento a 10 años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en torno al 4,38%, frente al 4,35% del cierre de la jornada anterior.

También han surgido preocupaciones en el mercado sobre las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

"Los resultados empresariales han sido sólidos, pero en algún momento, si la situación en el estrecho de Ormuz no se resuelve, terminará lastrando los beneficios de las compañías", asegura Tom Cahill.

Los inversores estarán atentos el viernes a la publicación de un informe oficial sobre el empleo estadounidense correspondiente a abril.