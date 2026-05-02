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En Estados Unidos: el precio actualizado de un Toyota Corolla 2027 en mayo 2026

Estimaciones anticipan cuánto costarán las variantes sedán e híbridas según equipamiento y configuraciones previstas en el mercado automotor

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El nuevo Toyota Corolla 2027
El nuevo Toyota Corolla 2027Facebook Toyota USA

Aunque todavía no fue lanzado oficialmente, el Toyota Corolla 2027 ya cuenta con estimaciones concretas tanto en precio como en especificaciones, lo que permite delinear qué pueden esperar los consumidores que buscan un vehículo confiable, eficiente y accesible en el corto plazo.

Cuánto costará el Toyota Corolla 2027 en EE.UU.: precios estimados por versión

De acuerdo con la información publicada por Car and Driver, el precio del Toyota Corolla 2027 se ubicaría en un rango estimado que va desde los 25.000 hasta los 30.500 dólares, según la versión elegida y el nivel de equipamiento.

Así es el nuevo Toyota Corolla 2027
Así es el nuevo Toyota Corolla 2027

La gama contempla distintas variantes que permiten adaptarse a diversos perfiles de usuarios. Entre las configuraciones previstas se encuentran:

  • LE: alrededor de US$25.000
  • SE: cerca de US$26.000
  • Hybrid LE: aproximadamente US$26.000
  • SE Hatchback: en torno a US$27.000
  • FX: cerca de US$28.500
  • Hybrid SE: alrededor de US$29.000
  • XSE: unos US$29.000
  • XSE Hatchback: cerca de US$30.000
  • Hybrid XLE: hasta US$30.500

Dentro de esta oferta, los especialistas destacan la versión SE, que logra un equilibrio entre precio, equipamiento y dinámica de conducción.

Qué se sabe sobre el diseño del Corolla 2027 y posibles cambios

Según Car and Driver, el modelo 2027 no presentará modificaciones respecto a su antecesor inmediato. Tanto la carrocería sedán como la hatchback desde Toyota continuarán con las mismas características, lo que indica que la marca apuesta por mantener una fórmula ya consolidada en lugar de introducir cambios drásticos.

Los especialista de Car and Driver indicaron que el Corolla construyó su reputación a lo largo de décadas como un vehículo confiable, económico y funcional. En ese sentido, la ausencia de novedades no se interpreta como una debilidad, sino como una confirmación de su identidad.

El Toyota Corolla 2027 se ofrece en versiones sedán y hatchback, con opciones de motorización tradicional de 2.0 litros o sistemas híbridos de alta eficiencia
El Toyota Corolla 2027 se ofrece en versiones sedán y hatchback, con opciones de motorización tradicional de 2.0 litros o sistemas híbridos de alta eficienciaToyota.com

Motor y rendimiento del Toyota Corolla 2027: potencia, versiones híbridas y consumo

El Toyota Corolla 2027 aún ofrecerá un motor principal de cuatro cilindros y 2.0 litros con 169 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática continuamente variable (CVT).

También estará disponible una alternativa híbrida, que combina un motor de 1.8 litros con dos motores eléctricos, que alcanzan una potencia conjunta de 138 caballos.

En términos de desempeño, el enfoque está orientado a la eficiencia más que a la deportividad. Las pruebas citadas por Car and Driver muestran que la aceleración de 0 a 60 millas por hora se sitúa en:

  • 8,3 segundos para la versión hatchback
  • Nueve segundos para la variante híbrida

Cuántas millas por galón rinde el Corolla 2027 según la EPA

Uno de los aspectos más valorados del Corolla es su eficiencia energética. Según datos de la EPA citados por Car and Driver, las versiones a combustión ofrecen un rendimiento de hasta:

  • 32 millas (52 km) por galón en ciudad
  • 41 millas (66 km) por galón en carretera
  • 35 millas (56 km) por galón combinadas

Por su parte, el modelo híbrido eleva considerablemente estos números:

  • 53 millas (85 km) por galón en ciudad
  • 46 millas (74 km) por galón en carretera
  • 50 millas (80 km) por galón combinadas

Incluso en pruebas reales a 75 millas por hora (120 km/h), la variante híbrida con tracción integral alcanzó 40 millas por galón (64 km).

El Toyota Corolla 2027 destaca por su reputación como un vehículo económico, confiable y seguro
El Toyota Corolla 2027 destaca por su reputación como un vehículo económico, confiable y seguroFacebook Toyota USA

Cómo es el interior del Toyota Corolla 2027: espacio, equipamiento y diferencias entre versiones

El interior del Corolla mantiene una estética moderna pero sobria y una disposición intuitiva de los controles, explicaron desde Car and Driver.

Las versiones superiores incorporan detalles como asientos deportivos, volante revestido en cuero y un tablero digital más avanzado.

En cuanto al espacio, existen diferencias claras entre las carrocerías:

  • El sedán ofrece mayor espacio para las piernas en las plazas traseras
  • El hatchback presenta un área de carga más versátil
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