En Estados Unidos: el precio actualizado de un Toyota Corolla 2027 en mayo 2026

Aunque todavía no fue lanzado oficialmente, el Toyota Corolla 2027 ya cuenta con estimaciones concretas tanto en precio como en especificaciones, lo que permite delinear qué pueden esperar los consumidores que buscan un vehículo confiable, eficiente y accesible en el corto plazo.

Cuánto costará el Toyota Corolla 2027 en EE.UU.: precios estimados por versión

De acuerdo con la información publicada por Car and Driver, el precio del Toyota Corolla 2027 se ubicaría en un rango estimado que va desde los 25.000 hasta los 30.500 dólares, según la versión elegida y el nivel de equipamiento.

Así es el nuevo Toyota Corolla 2027

La gama contempla distintas variantes que permiten adaptarse a diversos perfiles de usuarios. Entre las configuraciones previstas se encuentran:

LE : alrededor de US$25.000

: alrededor de US$25.000 SE : cerca de US$26.000

: cerca de US$26.000 Hybrid LE: aproximadamente US$26.000

LE: aproximadamente US$26.000 SE Hatchback : en torno a US$27.000

: en torno a US$27.000 FX : cerca de US$28.500

: cerca de US$28.500 Hybrid SE : alrededor de US$29.000

SE alrededor de US$29.000 XSE : unos US$29.000

: unos US$29.000 XSE Hatchback : cerca de US$30.000

: cerca de US$30.000 Hybrid XLE: hasta US$30.500

Dentro de esta oferta, los especialistas destacan la versión SE, que logra un equilibrio entre precio, equipamiento y dinámica de conducción.

Qué se sabe sobre el diseño del Corolla 2027 y posibles cambios

Según Car and Driver, el modelo 2027 no presentará modificaciones respecto a su antecesor inmediato. Tanto la carrocería sedán como la hatchback desde Toyota continuarán con las mismas características, lo que indica que la marca apuesta por mantener una fórmula ya consolidada en lugar de introducir cambios drásticos.

Los especialista de Car and Driver indicaron que el Corolla construyó su reputación a lo largo de décadas como un vehículo confiable, económico y funcional. En ese sentido, la ausencia de novedades no se interpreta como una debilidad, sino como una confirmación de su identidad.

El Toyota Corolla 2027 se ofrece en versiones sedán y hatchback, con opciones de motorización tradicional de 2.0 litros o sistemas híbridos de alta eficiencia Toyota.com

Motor y rendimiento del Toyota Corolla 2027: potencia, versiones híbridas y consumo

El Toyota Corolla 2027 aún ofrecerá un motor principal de cuatro cilindros y 2.0 litros con 169 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática continuamente variable (CVT).

También estará disponible una alternativa híbrida, que combina un motor de 1.8 litros con dos motores eléctricos, que alcanzan una potencia conjunta de 138 caballos.

En términos de desempeño, el enfoque está orientado a la eficiencia más que a la deportividad. Las pruebas citadas por Car and Driver muestran que la aceleración de 0 a 60 millas por hora se sitúa en:

8,3 segundos para la versión hatchback

Nueve segundos para la variante híbrida

Cuántas millas por galón rinde el Corolla 2027 según la EPA

Uno de los aspectos más valorados del Corolla es su eficiencia energética. Según datos de la EPA citados por Car and Driver, las versiones a combustión ofrecen un rendimiento de hasta:

32 millas (52 km) por galón en ciudad

41 millas (66 km) por galón en carretera

35 millas (56 km) por galón combinadas

Por su parte, el modelo híbrido eleva considerablemente estos números:

53 millas (85 km) por galón en ciudad

46 millas (74 km) por galón en carretera

50 millas (80 km) por galón combinadas

Incluso en pruebas reales a 75 millas por hora (120 km/h), la variante híbrida con tracción integral alcanzó 40 millas por galón (64 km).

El Toyota Corolla 2027 destaca por su reputación como un vehículo económico, confiable y seguro Facebook Toyota USA

Cómo es el interior del Toyota Corolla 2027: espacio, equipamiento y diferencias entre versiones

El interior del Corolla mantiene una estética moderna pero sobria y una disposición intuitiva de los controles, explicaron desde Car and Driver.

Las versiones superiores incorporan detalles como asientos deportivos, volante revestido en cuero y un tablero digital más avanzado.

En cuanto al espacio, existen diferencias claras entre las carrocerías: