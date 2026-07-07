Wall Street cierra en rojo preocupada por el sector de los semiconductores

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, afectada por la caída del valor de las empresas de semiconductores, lo que aumenta el nerviosismo ante las colosales inversiones destinadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

El Dow Jones cedió un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,45%. Pero las mayores pérdidas afectaron al Nasdaq, el índice que agrupa a grandes empresas tecnológicas, que retrocedió un 1,16%.

El indicador se vio especialmente afectado por el retroceso de AMD (-6,51%), Micron (-4,71%) e Intel (-9,66%).

Esta nueva tormenta, tras los episodios de las últimas semanas, fue desencadenada por los resultados preliminares del gigante surcoreano Samsung.

El grupo prevé, sin embargo, multiplicar por 19 su beneficio operativo en el segundo trimestre.

Sus datos "atestiguan un apetito inquebrantable por los chips de memoria, considerados esenciales para el desarrollo de la IA", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers.

"Pero la subida de los precios de los semiconductores preocupa a los inversores en cuanto a la sostenibilidad de esta dinámica de compra", señaló Torres.

Para asegurarse el suministro, los gigantes digitales prevén gastar cientos de miles de millones de dólares, en parte recurriendo a la deuda.

"Emisión de bonos, salidas a bolsa y creación de nuevas acciones" son algunas de las estrategias empleadas "para financiar estos planes de inversión cuyas perspectivas de rentabilidad son inciertas", dijo Torres.

Las inquietudes no son nuevas, y el sector ya ha sufrido varios sobresaltos, sin poner en cuestión su marcada trayectoria alcista.

Para Angelo Kourkafas, de Edward Jones, la reacción a los resultados de Samsung "pone de relieve el elevado nivel de expectativas" de los inversores, así como un "repliegue hacia sectores que potencialmente ofrecen un margen de seguridad algo mayor".

El espectacular avance en los últimos meses de los valores vinculados a la IA en Wall Street hace que la volatilidad del mercado sea previsible, según Kourkafas.

"Los últimos acontecimientos relativos a una posible escalada en el frente geopolítico, con el fuerte repunte de los precios del petróleo, también conducen a un comportamiento más prudente ante el riesgo", añadió el analista a la AFP.