EE.UU. volvió a atacar Irán en represalia por el bombardeo de buques comerciales en Ormuz

WASHINGTON.– Estados Unidos anunció el martes que llevó a cabo “una serie de potentes ataques” contra Irán, “en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

“La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego”, explicó el Mando estadounidense para Medio Oriente (Centcom) en la red X.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

La agencia de noticias estatal iraní IRIB informó que varias explosiones se escucharon durante las primeras horas del miércoles en los distritos de Sirik, Qeshm y Bandar Abbas, en el sur de Irán.

Seis explosiones se escucharon en una aldea de Qeshm, siete en la aldea de Tahrui en Sirik y seis en Bandar Abbas, informó la agencia.

Videos difundidos por Irán muestran el momento en que los misiles golpean en el puerto Shahid Haghani de Bandar Abbas.

🇺🇸💥🇮🇷 Footage shows the moment US missiles struck Shahid Haghani Port in Bandar Abbas, southern Iran.



Worth noting the timing: the strikes come during the ongoing funeral and mourning ceremonies for Iran's slain Supreme Leader, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, killed in the… pic.twitter.com/5lk0fBpElg — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 7, 2026

El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Estados Unidos ha violado repetidamente su memorándum de entendimiento y advirtió de represalias.

“Irán emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos, y tomará medidas decisivas para proteger sus intereses y seguridad nacional”, manifestó el ministerio en un comunicado publicado en Telegram por la agencia de noticias IRIB.

Los choques entre Estados Unidos e Irán se reavivaron más temprano luego que tres buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles iraníes en el estrecho de Ormuz, según informó el ejército británico.

Los nuevos ataques en la vía marítima fueron los de mayor número en un solo día desde finales de abril, según cifras de la Organización Marítima Internacional. Los recientes ataques amenazan con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho -una de las mayores preocupaciones de Washington- justo cuando los países esperaban restablecer las prácticas normales de navegación y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra.

Horas después de ese ataque, la primera medida de Estados Unidos fue revocar la licencia de 60 días emitida el mes pasado por el Departamento del Tesoro que eximía de sanciones al petróleo iraní.

Un funcionario estadounidense dijo que la licencia fue revocada porque las acciones de Irán en el estrecho eran inaceptables y debían enfrentar consecuencias. El funcionario habló con la agencia The Associated Press bajo condición de anonimato para compartir detalles sobre la razón de la medida.

Barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - - AFP

La misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Uno de los buques petroleros que fue atacado navegaba frente a la costa de Omán cuando lo alcanzó un proyectil y se incendió, según la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Los otros dos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, y ambos continuaron su trayecto, indicó la agencia marítima británica.

Se sospecha que Teherán, que ha declarado repetidamente que sólo su ruta aprobada a través del estrecho es segura, ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un pacto provisional, permitir que los barcos pasaran sin pagar cargos durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y luego cobrar tarifas por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos Estados árabes del golfo Pérsico dicen que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho.

Los detalles de ubicación proporcionados por la agencia británica muestran que los tres ataques ocurrieron frente a la costa omaní o de los vecinos Emiratos Árabes Unidos, lo que hace probable que los barcos estuvieran utilizando la ruta cerca de Omán.

Vista aérea del estrecho de Ormuz - - ESA DPA

Estados Unidos está ansioso por avanzar en las negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero. Un acuerdo provisional se ha visto sometido a tensiones.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

La licencia emitida por Estados Unidos autorizaba la producción, entrega y venta de petróleo iraní hasta el 21 de agosto. El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo en ese momento que largas conversaciones con altos funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso” para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del sepelio del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, quien murió por los primeros ataques de Israel y Estados Unidos.

Agencias AFP y AP