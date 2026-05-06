Wall Street cierra en verde con nuevos récords para Nasdaq y S&P 500

La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles con una clara subida, que propició nuevos récords para el Nasdaq y el S&P 500, gracias a las esperanzas de que se reanuden las negociaciones de paz entre Washington y Teherán y por los buenos resultados corporativos

El Nasdaq (+2,02% hasta los 25.838,94 puntos) y el S&P 500 (+1,46% hasta los 7.365,09 puntos) alcanzaron ambos su valor máximo histórico. Por su parte, el Dow Jones subió un 1,24%.

"Los operadores celebran las informaciones según las cuales la Casa Blanca estaría a punto de llegar a un acuerdo con Irán sobre las grandes líneas de un marco destinado a poner fin al conflicto", explicaron los analistas de Scotiabank.

Según el sitio estadounidense Axios, "dos responsables estadounidenses y otras dos fuentes informadas del expediente" mencionaron "un protocolo de acuerdo de una página destinado a poner fin a la guerra y a establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas".

Estados Unidos estaría esperando respuesta de Teherán en las próximas 48 horas.

El presidente Donald Trump consideró el miércoles que es "muy posible" llegar a un acuerdo tras "muy buenas conversaciones" en las últimas horas.

En consecuencia, las cotizaciones del crudo se desplomaron.

En paralelo, los analistas de Briefing.com señalaron que "la dinámica continúa en el sector de la IA (inteligencia artificial) después de (…) unos resultados superiores a las expectativas".

El fabricante estadounidense de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) se disparó un 18,64% hasta 421,46 US$, impulsado por unos resultados financieros y unas previsiones mejores de lo previsto.

Los inversionistas estarán atentos el viernes 7 de abril a la publicación de las cifras de empleo estadounidense correspondientes al mes de abril.