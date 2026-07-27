Wall Street cierra sin rumbo claro, entre caída del petróleo y debilidad de semiconductores

La Bolsa de Nueva York cerró dispar el lunes, cuando el alivio generado por la moderación de los precios del petróleo quedó eclipsado por la debilidad de las compañías estadounidenses de semiconductores.

El Dow Jones ganó un 0,51%, el Nasdaq retrocedió un 0,18%, mientras que el índice amplio S&P 500 prácticamente no se movió (+0,02%).

"La caída de los rendimientos de los bonos (del Tesoro estadounidense), el desplome de los precios del petróleo y el hecho de que Estados Unidos e Irán no se hayan enfrentado en los últimos días son factores positivos", que han permitido que la plaza estadounidense abra al alza, señaló a la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

La pausa en las hostilidades en Oriente Medio y la esperanza de avances en las negociaciones hicieron caer los precios del petróleo alrededor de un 8% el lunes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que hay "buenas probabilidades" de alcanzar un acuerdo con Teherán.

Pero a lo largo de la jornada, "el entusiasmo del mercado bursátil se fue desinflando, ya que la debilidad del sector tecnológico empañó el repunte impulsado por el apetito por el riesgo", comentó José Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

Los temores relacionados con la competencia china se reavivaron el lunes por un artículo del sitio The Information, que afirma que la empresa Shanghai Yuliangsheng inició la producción industrial de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), una tecnología hasta ahora dominada exclusivamente por la compañía neerlandesa ASML. Eso hizo tambalear al sector de los semiconductores, ya sacudido con frecuencia por las inquietudes sobre su nivel de valoración.

AMD cedió un 5,17%, Nvidia un 4,99%, Micron un 2,25% e Intel un 0,70%.

El sector tecnológico está en el punto de mira del mercado, justo cuando varios de sus gigantes deben dar a conocer sus resultados trimestrales en los próximos días.

La atención también estará puesta esta semana en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Se espera que mantengan los tipos de interés en su nivel actual.