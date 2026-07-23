Wall Street, lastrada por el desplome de tecnológicas y temores sobre el petróleo

La bolsa de Nueva York cerró con un fuerte retroceso el jueves debido a las abultadas pérdidas de los gigantes tecnológicos Alphabet y Tesla tras la publicación de sus resultados y al temor a un choque energético de gran magnitud.

El Dow Jones perdió un 0,97%, el índice Nasdaq se desplomó un 2,15% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,21%.

Entre las mayores caídas del día, Tesla cedió 14,52%, cerca de 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

El pionero de los vehículos eléctricos anunció el miércoles un beneficio neto inferior a las expectativas para su segundo trimestre, pese a un salto en sus ventas.

La empresa del multimillonario Elon Musk no fue la única sancionada por el mercado.

Alphabet, matriz de Google, perdió 6,89% a 318,34 dólares, pese a un trimestre de fuerte crecimiento durante el cual los ingresos de la actividad de computación en la nube (cloud) prácticamente se duplicaron con respecto a un año antes.

Para Bob Lang, del servicio de inversión Explosive Options, la empresa sufrió por su apetito por la inteligencia artificial, para la cual prevé gastos cada vez más masivos.

"No tiene otra opción que gastar más para mantenerse al nivel de sus competidores", opinó.

"La carrera por la monetización, (por) la potencia de cálculo (...) se intensifica, mientras que las perspectivas de rentabilidad siguen siendo, en el mejor de los casos, inciertas", apunta Jose Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

El movimiento de venta fue de gran amplitud: unos 800.000 millones de dólares de capitalización bursátil se evaporaron entre los Siete Magníficos, los grandes nombres de la tecnología estadounidense.

La volatilidad del mercado también aumentó debido a la "escalada de las tensiones geopolíticas", observó Torres.

Irán y EE.UU. afirman estar decididos a continuar sus ataques, mientras que se ha abierto un nuevo frente en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán.

En este contexto, el barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, cotiza por encima de los 100 dólares, algo que no ocurría desde mayo.

Estos vientos en contra eclipsaron la buena acogida que recibieron los resultados trimestrales de un buen número de empresas.

El grupo de defensa Lockheed Martin (+10,54% hasta 568,59 dólares) fue muy buscado tras la revisión al alza de sus previsiones anuales, beneficiándose en particular de la producción de municiones.