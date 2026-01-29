Wall Street lastrada por la caída de Microsoft

La bolsa de Nueva York terminó a la baja el jueves, lastrada por la caída en la acción de Microsoft, cuyos resultados trimestrales fueron recibidos con frialdad por Wall Street

El Dow Jones logró subir un 0,11%, pero el tecnológico Nasdaq cayó un 0,72% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,13%, cifras no obstante alejadas de los mínimos en los que se movían los índices a mitad de la sesión

Pese a que obtuvo resultados financieros al alza y por encima de las expectativas, Microsoft vio una caída de un 9,99% hasta US$433,50 por acción

Ello supone una pérdida de unos 400.000 millones de dólares en su capitalización de mercado

"La sesión de hoy fue algo volátil, a causa de la debilidad del sector tecnológico", dijo Angelo Kourkafas, de Edward Jones, a la AFP

Los inversores revisaron una serie de resultados trimestrales publicados al cierre de la jornada del miércoles. Y, en particular, las cifras de Microsoft llamaron la atención

Por primera vez, las ganancias de la nube de Microsoft superaron los 50.000 millones de dólares, pero su margen retrocedió por las masivas inversiones en los centros de datos para la IA

"Los inversores temen que los importantes gastos de inversión destinados a la inteligencia artificial (IA) no logren cumplir con las expectativas desorbitadas", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers

Tras varios años de un amplio entusiasmo por el desarrollo de esta tecnología, "el mercado ahora diferencia y recompensa a las compañías que son capaces de convertir esas inversiones en ganancias, mientras que las demás están sometidas a un mayor escrutinio", indicó Kourkafas

Meta se disparó el jueves más de un 10%, hasta US$738,31 por acción, gracias a sus resultados del último trimestre de 2025 y a unas previsiones consideradas elevadas para los tres primeros meses de 2026

Otros resultados trimestrales también impactaron en el mercado

Entre ellos están los del fabricante de automóviles estadounidense Tesla (-3,23% hasta US$416,56), dirigido por el multimillonario Elon Musk, que fueron recibidos con una dosis de escepticismo

Su ingreso neto cayó un 61% a US$840 millones, muy por debajo de las expectativas. Pero el beneficio por acción fue mejor de lo previsto, en 50 centavos