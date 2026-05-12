Wall Street retrocede ante debilidad del sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, arrastrada por la debilidad del sector tecnológico y la ausencia de buenas noticias en la inflación y el frente geopolítico

El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, perdió un 0,71% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,16%.

Sólo el Dow Jones logró mantenerse en terreno positivo (+0,11%).

Las empresas de semiconductores, un sector clave para la inteligencia artificial y que dinamizó el mercado las últimas semanas, tuvieron una mala jornada.

Durante el día cedieron las acciones de Micron (-3,61%), Intel (-6,82%), Broadcom (-2,13%) y Qualcomm (-11,46%).

El retroceso se debe "a un ligero movimiento de toma de beneficios tras su extraordinario avance desde finales de marzo", dijo David Morrison, de Trade Nation.

En un mes y medio, las acciones de Intel y Micron más que duplicaron su valor.

Pese a esos movimientos, "el mercado permaneció en calma", dijo a la AFP Mabrouk Chetouane, jefe de estrategia de mercado en Natixis IM.

Los inversores tampoco tuvieron mayor reacción ante un nuevo repunte en los precios del petróleo y el estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.

El mercado "ha sido acondicionado por la historia a ver el riesgo geopolítico como un evento a corto plazo que realmente no tiene un impacto duradero en el valor de los activos", dijo a la AFP Dave Grecsek, de Aspiriant.

En la jornada también se conoció que la inflación en Estados Unidos subió un 3,8% interanual en abril, su nivel más alto en casi 3 años.

El mercado "estaba bien preparado para lidiar con una inflación más elevada" ante el alza de los precios de energía, indicó Grecsek.