Wall Street retrocede golpeada por repunte de tasas de los bonos del Tesoro

La bolsa de Nueva York retrocedió este jueves afectada por un claro repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses pese a la intervención del Tesoro para bajarlos.

El Dow Jones cedió un 1,31%, el índice Nasdaq perdió un 1% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,86%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro con plazo a 30 años remontaba cerca del cierre de la sesión hasta el 5,25%, frente al 5,19% de la víspera. El rendimiento de los bonos a 10 años subía 4,70%, frente al 4,65% del miércoles.

"El mercado bursátil no aprecia el estrechamiento de las condiciones financieras", comentó Jose Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

Este repunte se atribuye en especial al anuncio de "guerra económica" contra Irán hecho por el presidente Donald Trump, según Jose Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

El anuncio hizo que los precios del crudo volvieran a dispararse y con ellos, las perspectivas inflacionistas.

Esto borró el alivio que el día anterior aportaba el departamento del Tesoro al anunciar un refuerzo de las compras de bonos a largo plazo con el fin de ayudar a la liquidez del mercado de deuda.

Este tipo de medida no es más que "un simple parche de cara a problemas económicos más profundos", dijo a la AFP Arun Sundaram, analista de CFRA.

La aceleración de la deuda pública estadounidense, que ya supera los 40 billones de dólares, las fuertes subidas de precios y la competencia de empresas de inteligencia artificial en el mercado de deuda llevan a los inversionistas a pedir rendimientos aún más altos.

"Esta intervención del Tesoro crea un contexto particularmente complejo para la Reserva Federal (Fed, Banco central)", agregó Kevin Ford, de la plataforma Convera.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves no otorgar mucha importancia a los movimientos recientes del mercado de deuda.

"Todo lo que pasa en un lapso de 24 horas no es más que el ruido del mercado (...) estoy convencido de que los rendimientos van a seguir retrocediendo", declaró.