Wall Street retrocede ligeramente tras la caída de las ventas minoristas

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, perdiendo terreno en medio de la caída del gasto de los hogares estadounidenses el mes pasado, en un mercado con escasa actividad.

El Dow Jones bajó un 0,20%, el Nasdaq retrocedió un 0,28% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,17%, tras haber alcanzado un máximo histórico el día anterior.

"La sesión transcurrió con calma, con los inversores centrados principalmente en el fin de semana", declaró a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

El analista destacó, en particular, el bajo volumen de operaciones.

El índice VIX, que mide el nerviosismo del mercado, alcanzó su nivel más bajo desde Navidad, otro periodo tradicionalmente tranquilo.

Sin embargo, dos indicadores publicados a primera hora del día revelaron la presión sobre los presupuestos de los estadounidenses.

Las ventas minoristas cayeron drásticamente en julio (-0,6% intermensual), hasta su nivel más bajo en más de un año. Los analistas habían previsto un crecimiento moderado.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó a su vez un 7,6% intermensual en agosto, según una estimación preliminar publicada el viernes, muy por debajo de las expectativas.

La reanudación de las hostilidades en Oriente Medio incidió en ese índice.

Estos datos, junto con la desaceleración de la inflación, reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sus tipos de interés actuales en su próxima reunión de septiembre.