Donald Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela: “Espero que esté a salvo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela, anunciado este domingo 25 de octubre, y expresó: “Espero que esté a salvo”. El mandatario hizo las declaraciones al periodista David Alandete, quien publicó el video en su cuenta de X.

Qué se sabe del regreso de María Corina Machado a Venezuela

La dirigente opositora volvió después de casi diez meses en el exterior; todavía no existe información oficial sobre la forma en la que logró ingresar al país sudamericano. Sin embargo, el diario español ABC difundió detalles detrás de la supuesta operación en la que participaron varios países, sin contar con la oposición de la Casa Blanca.

Donald Trump y el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Machado anunció su llegada con el mensaje “Estoy aquí, con ustedes”, publicado en sus redes sociales.

Trump dijo que no sabía nada acerca de su regreso, pero elogió a la dirigente venezolana: “Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, declaró el presidente estadounidense.

Todavía se desconocen las garantías que acompañaron el retorno de María Corina Machado y también está pendiente la respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez y de los sectores del chavismo que mantienen el control de los organismos de seguridad.

Hace dos semanas en la Casa Blanca le consultaron a Trump por las dificultades de la opositora para volver a Venezuela y el presidente respondió entonces que todo iba a salir bien, cuando ya estaban en marcha las gestiones que finalmente permitieron el viaje, de acuerdo con ABC.

Cómo se concretó el regreso de Machado a Venezuela

Machado salió de Venezuela el 9 de diciembre del 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, habría intentado regresar al país caribeño sin resultados.

El posteo de Edmundo González, tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela X

Su vuelta se produjo después de meses de intentos frustrados y de una estrategia internacional que desarrolló desde Estados Unidos y Panamá, según lo difundido por ABC.

En septiembre, la dirigente intentó tres desplazamientos en apenas veinticuatro horas desde Panamá, sin alcanzar territorio venezolano.

Su primera aparición pública ocurrió en la localidad de Santa Rosa, justo en el santuario de la Virgen Divina Pastora, en el estado Lara, aunque seguían sin conocerse los detalles del traslado.

El papel de Washington en las negociaciones sobre Venezuela

El regreso de Machado ocurre mientras Estados Unidos mantiene negociaciones con el gobierno interino sobre la reorganización institucional y las condiciones para futuras elecciones.

Esas conversaciones incluyen la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral, dos organismos centrales para el proceso político.

Machado en el santuario de la Divina Pastora en Venezuela

Machado había cuestionado que las decisiones avanzaran sin su participación directa.

Su retorno le permite intervenir desde Venezuela y buscar un lugar en las conversaciones sobre el futuro del país, después de haber sostenido su actividad política desde el exterior.