María Corina Machado prepara su vuelta a Venezuela: “Es hora de regresar. No puedo liderar un proceso desde el extranjero”

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, prepara su vuelta a Venezuela después de más de nueve meses fuera del país. “Es hora de regresar. No puedo liderar un proceso desde el extranjero si nuestra gente está sufriendo”, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal, difundida este sábado 19 de septiembre desde Ciudad de Panamá.

Qué busca Machado con su regreso a Venezuela

La dirigente opositora al chavismo evitó fijar una fecha para el viaje, aunque vinculó su decisión con la crisis social, la situación económica y la necesidad de reconstruir una alternativa política dentro del país.

La líder venezolana sostiene que su presencia es necesaria para encauzar el reclamo ciudadano hacia una salida electoral.

Machado afirmó que en los últimos meses se produjeron cambios que abrieron “una oportunidad” para Venezuela. Entre ellos, mencionó la liberación de presos políticos y las manifestaciones de ciudadanos que volvieron a salir a las calles para exigir sus derechos.

Al mismo tiempo, describió un deterioro económico que, según afirmó, se agravó tras los terremotos de junio.

La líder venezolana sostuvo que quiere aportar “estabilidad” y ordenar la movilización social mediante mecanismos cívicos. Su meta, dijo, es conducir esa energía hacia una elección que permita avanzar hacia una transición democrática.

Partidarios de la líder opositora María Corina Machado conmemoran el segundo aniversario de las disputadas elecciones presidenciales de 2024 en Caracas, Venezuela, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Pedro Mattey - AP

En la entrevista, Machado aseguró que su retorno no responde a una iniciativa individual. Lo presentó como parte de una estrategia para dar respaldo y legitimidad a la organización política que encabezó durante la elección presidencial de 2024, cuando la coalición opositora difundió actas electorales con las que afirmó haber obtenido el 67% de los votos.

Cómo María Corina Machado planea reorganizar a la oposición

Machado anticipó que recorrerá comunidades de todo el país durante sus primeros días en Venezuela. Dijo que buscará reunirse con madres, trabajadores, productores rurales, empresarios, transportistas, estudiantes, docentes, médicos y enfermeros para escuchar sus demandas y actualizar los planes elaborados por su sector político.

Entre las áreas que mencionó figuran la educación, la independencia judicial, el sistema de salud y las pensiones.

También destacó la participación de venezolanos que permanecen en el país y de quienes integran la diáspora, una referencia relevante para los millones de migrantes que residen en Estados Unidos y otros destinos de América.

María Corina Machado anticipó que recorrerá comunidades de toda Venezuela durante sus primeros días en el país JAVIER SORIANO - AFP

La entrevista fue realizada antes de que la administración de Donald Trump anunciara un acuerdo petrolero con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Machado cuestionó la falta de transparencia de ese entendimiento, aunque evitó confrontar directamente con Trump.

Los riesgos que asume Machado al volver a Venezuela

La líder opositora reconoció que regresar supone un riesgo personal y familiar. Permaneció más de un año en la clandestinidad antes de salir de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz, y señaló que muchas de las personas que estaban en el poder antes de su partida siguen en funciones y la acusan de haber infringido la ley.

La dirigente rechazó la idea de que su llegada pueda obstaculizar negociaciones políticas o generar inestabilidad.

“Mi regreso no es un desafío, es una contribución”, afirmó Machado. A su juicio, la manera de contener las tensiones pasa por establecer una fecha que dé a la población certidumbre sobre un cambio político.

Manifestantes opositores marchan en Caracas exigiendo elecciones, el jueves 9 de abril JUAN BARRETO - AFP

Machado agregó que tiene contacto con autoridades estadounidenses, pero no reveló el contenido de esas conversaciones privadas. Sí afirmó que sus interlocutores comprenden por qué considera que puede resultar “útil” estar nuevamente en Venezuela.

Su anuncio se suma a otros pronunciamientos sobre el mismo objetivo. El 1 de marzo publicó en sus redes sociales que volvería a Venezuela “en las próximas semanas”; sin embargo, luego denunció amenazas y riesgo de detención si regresaba en ese momento.

Más tarde, el 28 de junio, y tras los terremotos que devastaron Venezuela, en una entrevista con Fox News, Machado afirmó: “Ha llegado el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar y hacer duelo juntos, pero también para darnos fuerza en este momento tan difícil”.

En un reel de Instagram, sostuvo que quería sumarse a las tareas de contención, búsqueda y ayuda en las zonas afectadas

Por otro lado, el 16 de septiembre, cuatro fuentes opositoras dijeron a Reuters que el retorno continúa previsto, pero sin una fecha fijada; una fuente cercana a Machado añadió que planeaba viajar antes a Estados Unidos y que, una vez de vuelta, buscaría presionar por elecciones justas.