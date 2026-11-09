Juan Gerardo Alatorre Martínez, un inmigrante mexicano de 46 años, salió el 5 de noviembre del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tacoma, estado de Washington, con la green card aprobada, tras 98 días bajo custodia. Había sido arrestado el 30 de julio cuando llegaba a su trabajo en una gasolinera de Conway, una comunidad de menos de 100 habitantes donde lo llaman «alcalde» de manera informal.

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Telemundo informó que, según su abogada, el trámite de residencia fue aprobado. De acuerdo con KGW, sus defensores indicaron que un juez de inmigración ordenó el 8 de octubre su liberación y aprobó la residencia, pero seguía detenido casi dos semanas después.

El inmigrante latino detenido varios meses por el ICE que salió en libertad y logró la green card

Martínez explicó a Cascadia que el juez no encontró sus huellas dactilares en el expediente, lo que sumó un mes de espera.

La oficina del representante federal Rick Larsen intervino para destrabar la verificación biométrica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a Newsweek que Martínez tenía condenas previas por conducir con licencia suspendida y por proporcionar alcohol a menores. Su abogada, Lisa Seifert, sostuvo que los agentes podrían haber buscado a otra persona.

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Su hermano, ciudadano estadounidense, lo llevó a Washington a los 19 años y presentó una petición familiar amparada en una sección de la ley migratoria enmendada en 2000.

El inmigrante latino detenido varios meses por el ICE que salió en libertad y logró la green card Freepik

Esa enmienda lo hizo elegible, pero, como hermano de un ciudadano, quedó en una categoría de menor prioridad con lista de espera, explicó Seifert.

El trámite exigió un examen físico y el registro de huellas dactilares durante la detención.

La solicitud debía completarse antes de la audiencia del 8 de octubre.

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Seifert dijo que casos así no son frecuentes: quienes están detenidos no suelen salir con un fallo que les da todo el caso.