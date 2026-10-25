En noviembre 2026: qué se vota en las elecciones de medio término de Estados Unidos

Estados Unidos celebrará elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre para renovar la composición del Congreso a nivel federal. La jornada electoral definirá la mayoría política en ambas cámaras legislativas para el tramo final del mandato presidencial.

Qué se vota en las elecciones de medio término de EE.UU.

Las elecciones de medio término transcurren cada cuatro años justo en la mitad del período del poder ejecutivo.

En esta oportunidad, según Ballotpedia, los votantes elegirán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado.

El proceso incluye la renovación de 33 senadores de ciclo regular y dos elecciones especiales en las entidades de Florida y Ohio.

Asimismo, los ciudadanos votarán por los gobernadores en numerosos estados, legislaturas locales y cinco delegados sin voto en la Cámara Baja.

Los funcionarios electos en los comicios generales asumirán sus cargos oficiales el 3 de enero de 2027 .

. Las autoridades electorales realizarán el recuento y la certificación posterior según las normativas de cada jurisdicción.

Cómo funciona la votación anticipada en EE.UU.

Las leyes de EE.UU. permiten a los ciudadanos emitir su voto antes del martes 3 de noviembre de 2026 a través de la votación anticipada. Los electores disponen de opciones presenciales en centros habilitados y del envío de papeletas por correo postal.

Las fechas de apertura para las urnas varían en función de la legislación interna de cada uno de los 50 estados.

Varias entidades estatales inician la recepción del voto anticipado con algunas semanas de antelación.

Este 3 de noviembre de 2026, los votantes en Estados Unidos elegirán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Asimismo, los votantes deben verificar los plazos de inscripción y las reglas locales para el voto en ausencia. Esta modalidad facilita la participación de millones de personas antes de la fecha oficial de los comicios.

Composición actual por partidos en la Cámara de Representantes y el Senado

En la actualidad, el Partido Republicano mantiene la mayoría legislativa en las dos cámaras del Congreso:

Senado : los republicanos ocupan 53 escaños frente a 45 bancas del Partido Demócrata.

: los republicanos ocupan 53 escaños frente a 45 bancas del Partido Demócrata. Cámara de Representantes: presenta un equilibrio de 218 representantes republicanos y 214 legisladores demócratas. Un legislador independiente vota junto a la bancada republicana, mientras la cámara registra dos vacantes.

Cabe aclarar que dos senadores independientes integran el bloque demócrata a efectos de organización y mayoría. De este modo, la oposición demócrata suma un total de 47 votos en el recinto senatorial.

Por su parte, la Cámara de Representantes presenta un equilibrio de 218 representantes republicanos y 214 legisladores demócratas. Un legislador independiente vota junto a la bancada republicana, mientras la cámara registra dos vacantes.

Actualmente, los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso federal en EE.UU. Freepik

Republicanos vs. demócratas: qué dice la tendencia en las diez encuestas más recientes en EE.UU.

El seguimiento de The New York Times hasta el 16 de octubre, que recopiló las diez encuestas más recientes de cara a las elecciones de medio término en EE.UU., muestra una ventaja a favor de los candidatos demócratas en la intención de voto genérico.

Las mediciones otorgan a la oposición una diferencia que oscila entre cinco y 11 puntos porcentuales sobre el Partido Republicano. El listado completo: