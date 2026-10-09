La encuesta de The New York Times que revela cómo los republicanos podrían perder terreno en sus bastiones

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el 3 de noviembre de 2026 y definirán la composición del Congreso. En Texas, Alaska, Ohio, Iowa y Kansas, cinco contiendas por el Senado enfrentan a candidatos demócratas y republicanos con diferencias estrechas en la intención de voto y, según encuestas recientes, el partido oficialista podría perder algunos de sus bastiones.

Texas, Alaska y Ohio: demócratas encabezan las encuestas en estados republicanos

Los relevamientos publicados el 3 de octubre por The New York Times y Siena Research Institute midieron la intención de voto entre 504 y 616 votantes probables por estado. Los resultados ubican a los candidatos demócratas por delante de sus rivales republicanos en tres de los cinco estados analizados.

En Texas, James Talarico obtiene el 51% de apoyo frente al 45% del republicano Ken Paxton. La diferencia de seis puntos porcentuales en la carrera por una banca en el Senado federal preocupa al partido y particularmente a Donald Trump, que recientemente cargó contra el candidato demócrata en un acto realizado en San Antonio.

En las elecciones al Senado en Alaska, la demócrata Mary Peltola alcanza el 50%, mientras que el senador republicano Dan Sullivan registra el 43%. La distancia entre ambos es de siete puntos porcentuales.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown obtiene el 49% de la intención de voto y el republicano Jon Husted, el 46%. Brown busca volver al Senado, mientras que Husted aspira a mantener la banca que ocupa actualmente por el Partido Republicano.

Kansas e Iowa: carreras ajustadas en dos bastiones republicanos

En Kansas, el demócrata Adam Hamilton y el republicano Roger Marshall aparecen empatados, con un 45% de apoyo cada uno. El candidato libertario David Graham registra un 3%, de acuerdo con los resultados publicados.

Hamilton, un pastor metodista, desafía al senador republicano Marshall en un estado que históricamente favorece a ese partido, de acuerdo con The New York Times. La campaña demócrata recibió también el respaldo de dos exgobernadores republicanos, según informó Associated Press al analizar la disputa.

El republicano Roger Marshall aparece igualado con el demócrata Adam Hamilton en las encuestas antes de las elecciones por el Senado en Kansas

En Iowa, la republicana Ashley Hinson obtiene el 48% de la intención de voto, frente al 47% del demócrata Josh Turek. La diferencia de un punto porcentual mantiene la carrera por el Senado dentro de un margen estrecho.

Los porcentajes reflejan las preferencias registradas durante los relevamientos a semanas de los comicios. La votación del 3 de noviembre determinará qué candidatos ocuparán los escaños en disputa.

Elecciones: qué necesita el Partido Demócrata para ganar el Senado

Los republicanos cuentan con 53 escaños frente a 47 de los demócratas en el Senado. Para recuperar el control de la Cámara alta, el Partido Demócrata necesita una ganancia neta de cuatro bancas.

Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante o carreras ajustadas en territorios republicanos Fotomontaje editado con IA

En ese marco, el Partido Republicano toma medidas para mantener el control de las cámaras. Por ejemplo, la competencia en Kansas modificó la estrategia de financiamiento.

Associated Press informó que el Senate Leadership Fund, un comité de acción política alineado con los republicanos, redujo su inversión prevista de US$18 millones en Carolina del Norte, donde Michael Whatley compite contra el demócrata Roy Cooper. De ese dinero, destinó US$8,2 millones a acciones en Kansas para respaldar a Marshall.