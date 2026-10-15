Las encuestas son claras: quién gana las midterm elections entre republicanos y demócratas este 2026 en EE.UU.

Las encuestas de cara a las midterm elections (elecciones de medio término) 2026 en Estados Unidos reflejan una preferencia del electorado hacia el Partido Demócrata para el Congreso. Los candidatos de esta bancada mostraron resultados favorables con respecto a sus rivales del Partido Republicano.

Republicanos vs. demócratas: qué dicen las 10 encuestas más recientes en EE.UU.

Las encuestas más recientes en EE.UU. muestran una ventaja constante a favor de los candidatos demócratas en la intención de voto genérico para el Congreso.

para el Congreso. Las últimas 10 mediciones registradas por The New York Times hasta el 14 de octubre sitúan la ventaja demócrata entre cuatro y 12 puntos porcentuales sobre los republicanos.

Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto nacional para el Congreso Fotomontaje editado con IA

El listado completo de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026:

Nombre de la encuesta Fecha de realización Porcentaje de cada partido YouGov 10-12 de octubre Demócratas 49%, Republicanos 41% YouGov 10-12 de octubre Demócratas 51%, Republicanos 40% Morning Consult 5-11 de octubre Demócratas 50%, Republicanos 43% Cygnal 7-10 de octubre Demócratas 51%, Republicanos 42% TrueDot 5-9 de octubre Demócratas 49%, Republicanos 42% Noble Predictive Insights 5-7 de octubre Demócratas 47%, Republicanos 42% The Bullfinch Group 1-6 de octubre Demócratas 40%, Republicanos 36% The Honest Poll 4-6 de octubre Demócratas 54%, Republicanos 42% Ipsos 30 de septiembre - 5 de octubre Demócratas 44%, Republicanos 37% Focaldata 2-5 de octubre Demócratas 52%, Republicanos 44%

El comportamiento de los votantes favorece al bloque demócrata en la totalidad de los estudios recientes. Los sondeos corresponden a estudios realizados desde fines de septiembre hasta mediados de octubre de 2026.

Resultados de la encuesta más reciente entre republicanos y demócratas

El estudio de YouGov para The Economist, realizado del 10 al 12 de octubre de 2026, ratifica la ventaja del Partido Demócrata. En la consulta sobre la Cámara de Representantes, los demócratas obtienen el 46% de la intención de voto frente al 39% de los republicanos.

De igual manera, el sondeo otorga a los candidatos demócratas al Senado un 45% de respaldo frente al 40% de los republicanos.

Asimismo, un 43% de los encuestados prevé una mayoría demócrata en la Cámara Baja frente al 30% que anticipa un triunfo republicano.

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De acuerdo con el estudio, la ventaja demócrata responde al apoyo consolidado en los distritos urbanos e independientes.

En la elección para el Senado, el 40% proyecta el control demócrata contra el 35% que confía en una mayoría republicana.

Preocupaciones económicas del electorado y la imagen de Donald Trump

La encuesta de YouGov detalla las principales preocupaciones del electorado y la valoración de la gestión ejecutiva del presidente Donald Trump.

En ese marco, un 66% de los consultados afirma que el país marcha por el camino equivocado frente a un 27% que percibe la dirección correcta.

Además, el 70% de los votantes registrados percibe que la situación actual del país está “fuera de control”, frente a solo un 19% que considera que está bajo control. Asimismo, un 48% manifiesta sentirse menos optimista sobre su vida que hace diez años.

En consonancia con ello, la inflación aparece como el problema más importante para el 33% de los ciudadanos, seguido de la economía con un 11%.

En materia económica, un 62% sostiene que las condiciones “empeoran” y un 76% califica la situación como “regular o mala”.

En cuanto al vigente mandato de Trump, su nivel de desaprobación alcanza el 61% frente a un 38% de aprobación general. Los republicanos enfrentan desafíos en áreas clave como la gestión de la inflación, con un 67% de desaprobación, y la atención médica, con un 59% de rechazo.

El nivel de desaprobación sobre la gestión actual del presidente Donald Trump alcanza el 61% WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, un 54 % de los electores evalúa la gestión de la inmigración de forma desfavorable frente a un 43% de aprobación.