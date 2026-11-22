Los inmigrantes con green card suelen apoyarse en el documento como protección frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero no siempre los resguarda por completo. Según el National Immigration Law Center, un residente permanente que estuvo más de 180 días fuera del país puede ser detenido al volver y enfrentar un intento de deportación.

Regla de los 180 días: cuándo la CBP puede detener a un residente permanente

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puede detener e intentar deportar a un titular de green card cuando considera que solicita admisión a Estados Unidos.

Eso ocurre si el residente permanente estuvo fuera del país más de 180 días.

También si el gobierno cree que realizó una actividad ilegal tras salir, si tenía un caso pendiente en la corte de inmigración o si cometió un delito que lo vuelve inadmisible.

El ICE amplió los controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos durante 2026 Fotomontaje realizado con IA

Detenciones del ICE a residentes con green card

Los agentes federales no se enfocan en titulares de green card porque su estatus es regular, según la organización.

Aun así, el ICE puede detener e intentar deportar a un residente permanente por delitos de drogas, incluida la marihuana, aunque sea legal en su estado.

La lista incluye delitos con armas, violencia doméstica, abuso infantil o violación de una orden de protección.

También figuran dos delitos de comportamiento deshonesto, como robo en tiendas o fraude, y cualquier afirmación falsa de ciudadanía, incluso al solicitar una licencia de conducir.

La ley de inmigración define “condena” de forma muy amplia, por lo que delitos antiguos pueden contar en un tribunal de inmigración, aunque no en uno penal.

Derechos de un titular de green card detenido en un aeropuerto

Según la organización, puede pedir hablar con un abogado, aunque el gobierno no está obligado a permitirlo en primera instancia.

Puede negarse a responder preguntas sobre sus creencias políticas o religiosas, su conducta o sus actividades pasadas.

Tampoco debe firmar documentos ni aceptar abandonar o renunciar a su estatus.

Si se inicia un proceso de deportación, tiene derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.

El gobierno no puede revocar su estatus sin darle la oportunidad de presentar su caso.

La coalición CHIRLA advirtió sobre un incremento de operativos del ICE en el aeropuerto internacional LAX Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Para tener en cuenta

Esta información aplica a quienes tienen green card y viajan fuera de Estados Unidos.

Estar más de 180 días fuera del país es una de las situaciones que pueden llevar a la CBP a detener a un residente permanente.

Quien piensa salir por un año o más debe solicitar un permiso de reingreso, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

El permiso se solicita con el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.