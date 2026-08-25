Noticias de la Corte Suprema: la decisión del tribunal que golpea a los demócratas y el voto por correo para las elecciones 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio este lunes una victoria procesal a Donald Trump en su intento de modificar las reglas del voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, aunque la resolución no constituye una autorización definitiva para aplicar el plan presidencial. De hecho, el programa que busca otorgar nuevas funciones al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) continúa bloqueado por otra decisión.

Corte Suprema: qué decidió el tribunal sobre el voto por correo

La resolución fue emitida mediante una decisión sin firma y permitió al gobierno avanzar con una parte fundamental del decreto firmado por Trump en marzo, después de que los jueces conservadores concluyeran que una demanda presentada por 23 estados gobernados por demócratas había llegado demasiado pronto.

La cuestión que examinó el máximo tribunal no fue si el decreto es constitucional o si Trump tiene finalmente autoridad para imponer los cambios que pretende, sino si un tribunal inferior tenía facultades para bloquear anticipadamente sus disposiciones antes de que las agencias federales hubieran comenzado a ejecutarlas.

Según explicó CourtHouse News, el tribunal consideró que el gobierno probablemente tendría éxito al sostener que la justicia federal no tenía jurisdicción para dictar una medida cautelar preliminar contra un decreto que todavía no había comenzado a producir sus efectos. La mayoría sostuvo que los estados no habían demostrado todavía un perjuicio concreto.

La consecuencia inmediata fue levantar el bloqueo que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) avanzar con la elaboración de listas de ciudadanos elegibles para votar en cada estado.

El fallo también dejó sin efecto, en esta causa concreta, las restricciones que impedían al fiscal general aplicar las prioridades de cumplimiento del presidente y al USPS iniciar determinados procedimientos vinculados con el decreto.

Sin embargo, esa decisión no significa que toda la medida pueda ponerse en práctica de inmediato. CNN remarcó que la resolución del lunes no resolvió la legalidad del decreto ni determinó definitivamente si el gobierno puede imponer las nuevas obligaciones previstas por Trump.

El plan relacionado con el USPS continúa bloqueado a nivel nacional como consecuencia de otra causa judicial, por lo que ningún votante que tenga previsto utilizar el correo para participar de las elecciones de noviembre sufrirá modificaciones según las condiciones actuales.

Voto por correo: la disputa judicial todavía no terminó en EE.UU.

Los jueces concluyeron que el litigio se había iniciado antes de que existiera una aplicación efectiva de las medidas cuestionadas. Esto deja abierta la posibilidad de que los estados vuelvan a acudir a los tribunales cuando las agencias federales adopten acciones concretas.

La propia decisión deja expresamente abierta esa posibilidad. La mayoría indicó que los estados todavía pueden renovar su impugnación contra lo que consideran una orden manifiestamente inconstitucional.

La Corte Suprema evaluó que los tribunales no pueden bloquear una medida que todavía no generó efectos Imagen ilustrativa generada con IA

Según CourtHouse News, el problema, señalado por la jueza Ketanji Brown Jackson, es que el tribunal no precisó cuándo sería el momento adecuado para hacerlo. La magistrada cuestionó que los litigantes puedan quedar atrapados entre dos límites procesales: que una demanda electoral llegue demasiado tarde o que sea presentada demasiado pronto.

La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan, también se mostró en disidencia. La primera consideró que el reclamo de los estados podía ser analizado en esta etapa porque el propio decreto indicaba que podrían existir consecuencias concretas para funcionarios electorales que entregaran boletas a personas consideradas no elegibles.

El bloqueo al USPS en el decreto sobre voto por correo de Trump sigue vigente

Aunque la resolución de la Corte Suprema representa un revés para los estados que habían demandado al gobierno, la situación del USPS es diferente. Mientras la apelación de emergencia de Trump permanecía pendiente ante la máxima instancia, la entidad postal avanzó en la elaboración de la normativa que explicaría cómo aplicaría el decreto.

El bloqueo sobre las medidas del USPS se mantiene vigente por otro fallo judicial

Ese desarrollo modificó el escenario judicial. El mismo tribunal federal de Massachusetts que había bloqueado inicialmente el programa, a pedido de los estados, recibió además una demanda independiente de organizaciones defensoras del derecho al voto, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

En esa causa separada, la jueza Indira Talwani bloqueó las directrices del USPS en todo el país norteamericano. Esa resolución continúa vigente y es la razón por la cual, pese al fallo de la máxima instancia del lunes, el componente del decreto referido al Servicio Postal permanece frenado.

Talwani ordenó además una nueva ronda de presentaciones judiciales. De acuerdo con CNN, existe la posibilidad de que emita una nueva resolución en cuestión de horas y vuelva a bloquear temporalmente el programa.